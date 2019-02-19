Минстрой может узаконить многомиллиардные расходы операторов связи

Их могут обязать иметь договоры с управляющими компаниями на подключение жилых домов

Статья опубликована в № 4758 от 20.02.2019 под заголовком: Провайдеры заплатят за вход

На заседании комитета РСПП обсуждался законопроект о недискриминационном доступе операторов в жилые дома, внесенный в конце декабря прошлого года в Госдуму Екатерина Кузьмина / Ведомости

Операторы связи будут обязаны заключить договор с управляющими компаниями, чтобы оказывать услуги жильцам, – об этом в понедельник в РСПП заявил замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис. «Ведомости» узнали об этом от четырех участников заседания.

Договор обяжет управляющую компанию обеспечить провайдеру доступ в дом и предоставит оператору технические условия монтажа, передал Чибис «Ведомостям»: форму типового договора должно установить правительство, а за его невыполнение стороны будут нести строгую ответственность – вплоть до отзыва лицензий.

«В 85% жилого фонда – нарушения при размещении инфраструктуры провайдерами. Операторы тратят порядка 1 млрд руб. в год на легальные и нелегальные платежи управляющим компаниям за право войти в дом», – утверждает Чибис.

В РСПП обсуждали законопроект членов Совета Федерации Людмилы Боковой, Андрея Клишаса, Дмитрия Мезенцева и Олега Мельниченко о недискриминационном доступе операторов в жилые дома. Провайдеры ежегодно отдают управляющим компаниям и товариществам собственников жилья 2% доходов, сказано в пояснительной записке к законопроекту. По данным «ТМТ консалтинга», оборот розничного рынка проводного интернета в 2018 г. составил 135,6 млрд руб., т. е. плата за доступ в жилые дома могла составить более 2,7 млрд руб. Десятки миллиардов рублей в год, оценивал бывший гендиректор «ЭР-телеком холдинга» Андрей Семериков.

Законопроект – компромиссный вариант, учитывающий интересы всех заинтересованных участников рынка и пользователей, передала «Ведомостям» Бокова.

Законопроект запрещает управляющим компаниям брать с операторов плату за работу в жилых домах – начать работать провайдер сможет по договору с абонентом. Но появление типовых договоров может закрепить практику платежей управляющим компаниям, опасаются сотрудники двух операторов, представители которых участвовали в заседании комитета РСПП, один из его участников и человек, знакомый с менеджерами нескольких провайдеров.

Оператор, заходя в дом, уже имеет отношения, в том числе финансовые, с жильцами, говорит куратор рабочей группы «Связь и IT» экспертного совета Ирина Левова: «услуги», которые хотели бы продавать управляющие компании, – их обязанность. Предложение управляющей компании взимать плату с оператора – попытка легализовать существующие поборы с операторов, а значит, и с абонентов, полагает она.

Требование о возмездных договорах операторов и управляющих компаний экономически и юридически необоснованно, уверен представитель МТС Алексей Меркутов: оператор монтирует оборудование по договору с жильцами; эти договоры суть основание для входа в жилой дом, а в коммунальных платежах заложена компенсация затрат управляющих компаний.

«Вымпелком» против договоров с управляющими компаниями и платы за присутствие в жилых домах, передал «Ведомостям» руководитель по взаимодействию с властью «Вымпелкома» Виталий Недыхалов: заключая договор с провайдером, абонент фактически дает согласие на присутствие операторского оборудования в доме.

Представитель «Мегафона» солидарен с конкурентами.

Tele2 поддерживает инициативы, упрощающие доступ операторов в жилые дома, говорит его представитель.

135,6 млрд руб. составила выручка российских интернет-провайдеров в 2018 г. от обслуживания частных клиентов. По сравнению с 2017 г. она выросла на 3,2%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не поддерживает введение типовых договоров – смысл законопроекта в текущем виде потеряется, передал «Ведомостям» замруководителя ведомства Анатолий Голомолзин.

Минкомсвязи поддержит законопроект в первом чтении – при условии доработок ко второму чтению, сказал «Ведомостям» замминистра Олег Иванов: доступ в жилые дома операторы должны получать безвозмездно. Взаимодействие с управляющими компаниями должно быть закреплено нормативно, подчеркивает он: внутридомовые сети не должны создавать дискомфорт для жильцов, оборудование должно соответствовать требованиям пожарной безопасности. Должны быть описаны и вопросы бесперебойного электрообеспечения, сохранности оборудования, беспрепятственного допуска ремонтных бригад к нему. Оптимальным будет типовой договор, полагает замминистра.

Законопроект о беспрепятственном и безвозмездном допуске операторов в жилые дома и не предусматривающий договоров с управляющими компаниями устраивает связистов – комитет по цифровой экономике РСПП одобрил его, сообщает зампред этого комитета и вице-президент «Ростелекома» Борис Глазков. Но он разделяет и озабоченность строительной отрасли и ЖКХ. Глазков надеется, что ко второму чтению в законопроекте появятся компромиссные изменения.