«Яндекс» ужесточил правила работы с агентствами
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«Яндекс» с марта существенно поменяет условия работы с агентствами, через которые идет размещение рекламы, сказано в презентации поисковика, с которой ознакомились «Ведомости». Сотрудник «Яндекса» подтвердил ее подлинность. Комиссия, которую агентства получают от интернет-компании за то, что приносят бюджет клиента именно «Яндексу», в среднем уменьшится.
Именно к марту у большинства агентств истекают сроки ежегодных контрактов с «Яндексом», поэтому поисковик может в одностороннем порядке внести изменения в новые договоры, объяснили «Ведомостям» сотрудники нескольких агентств. Прежняя система вознаграждения зависела прежде всего от величины бюджетов, с которыми работает агентство, а не от его эффективности, комментирует представитель «Яндекса»: новые условия стимулируют развитие экспертизы у агентств.
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