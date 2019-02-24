Технологии / ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4761 от 25.02.2019 под заголовком: «Яндекс» нашел способ больше зарабатывать на рекламе

«Яндекс» ужесточил правила работы с агентствами

Поисковик будет платить им меньше комиссии

«Яндекс» с марта существенно поменяет условия работы с агентствами, через которые идет размещение рекламы, сказано в презентации поисковика, с которой ознакомились «Ведомости». Сотрудник «Яндекса» подтвердил ее подлинность. Комиссия, которую агентства получают от интернет-компании за то, что приносят бюджет клиента именно «Яндексу», в среднем уменьшится.

Именно к марту у большинства агентств истекают сроки ежегодных контрактов с «Яндексом», поэтому поисковик может в одностороннем порядке внести изменения в новые договоры, объяснили «Ведомостям» сотрудники нескольких агентств. Прежняя система вознаграждения зависела прежде всего от величины бюджетов, с которыми работает агентство, а не от его эффективности, комментирует представитель «Яндекса»: новые условия стимулируют развитие экспертизы у агентств.

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Комментарии
komandir
12:36 25.02.2019
Яндекс еще в РСЯ партнерке опускает стоимость клика. То есть он забирает все хорошие и дорогие клики себе на свои сервисы. Поэтому существование сайтов, где основной или существенный доход от РСЯ становится под вопросом. Это уже не доход. Получается что показывать рекламу можно только на страницах самого яндекса и его сервисов и еще как следует из статьи, настройка рекламы идет за счет труда агенств себе в убыток О Чем там Путин и Волож то говорил? Как убить сегмент российского интернета?
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