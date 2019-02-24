«Яндекс» ужесточил правила работы с агентствами

Статья опубликована в № 4761 от 25.02.2019 под заголовком: «Яндекс» нашел способ больше зарабатывать на рекламе

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«Яндекс» с марта существенно поменяет условия работы с агентствами, через которые идет размещение рекламы Евгений Разумный / Ведомости

«Яндекс» с марта существенно поменяет условия работы с агентствами, через которые идет размещение рекламы, сказано в презентации поисковика, с которой ознакомились «Ведомости». Сотрудник «Яндекса» подтвердил ее подлинность. Комиссия, которую агентства получают от интернет-компании за то, что приносят бюджет клиента именно «Яндексу», в среднем уменьшится.

Именно к марту у большинства агентств истекают сроки ежегодных контрактов с «Яндексом», поэтому поисковик может в одностороннем порядке внести изменения в новые договоры, объяснили «Ведомостям» сотрудники нескольких агентств. Прежняя система вознаграждения зависела прежде всего от величины бюджетов, с которыми работает агентство, а не от его эффективности, комментирует представитель «Яндекса»: новые условия стимулируют развитие экспертизы у агентств.