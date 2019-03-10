Статья опубликована в № 4770 от 11.03.2019 под заголовком: Телевидение в банке
Роман Абрамович продал все свои акции «Первого канала»
Теперь 20% телеканала владеет структура «ВТБ капитала»
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В сообщении ВТБ говорится, что приобретение акций «Первого канала» стало частью успешного бизнеса прямых инвестиций группы
Михаил Метцель / ТАСС
«ВТБ капитал» приобрел 20% акций «Первого канала» у компании ОРТ-КБ, принадлежащей Роману Абрамовичу, говорится в сообщении ВТБ. У бизнесмена больше не осталось акций госканала. Условия сделки группа ВТБ не раскрыла. Представитель «Первого канала» и представитель Абрамовича Джон Манн подтвердили «Ведомостям», что сделка совершена. Но ее условия и стоимость продажи акций Манн и «Первый канал» комментировать отказались.
Владельцем 20% «Первого канала» стали структуры «ВТБ капитала», сообщили Манн и представитель ВТБ, но не стали конкретизировать, на какое именно юридическое лицо оформлена сделка.
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