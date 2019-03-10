Технологии / Медиа
Статья опубликована в № 4770 от 11.03.2019 под заголовком: Телевидение в банке

Роман Абрамович продал все свои акции «Первого канала»

Теперь 20% телеканала владеет структура «ВТБ капитала»

«ВТБ капитал» приобрел 20% акций «Первого канала» у компании ОРТ-КБ, принадлежащей Роману Абрамовичу, говорится в сообщении ВТБ. У бизнесмена больше не осталось акций госканала. Условия сделки группа ВТБ не раскрыла. Представитель «Первого канала» и представитель Абрамовича Джон Манн подтвердили «Ведомостям», что сделка совершена. Но ее условия и стоимость продажи акций Манн и «Первый канал» комментировать отказались.

Владельцем 20% «Первого канала» стали структуры «ВТБ капитала», сообщили Манн и представитель ВТБ, но не стали конкретизировать, на какое именно юридическое лицо оформлена сделка.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике