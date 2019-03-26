Правительство готово освободить онлайн-кинотеатры от НДС
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Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос об освобождении онлайн-кинотеатров от уплаты НДС, говорится в протоколе по итогам заседания правительственного совета по кино («Ведомости» ознакомились с документом). Совет прошел 15 марта, поручение дано Министерству финансов, Министерству культуры и Министерству цифрового развития и связи. Ставка НДС для онлайн-кинотеатров сейчас составляет 20%. В пресс-службе правительства подтвердили, что такое поручение было дано и должно быть исполнено до 5 июня.
Онлайн-кинотеатры несколько лет просят чиновников предоставить им налоговые льготы. На совете по кино вопрос об освобождении от НДС вновь поднял присутствовавший там основатель онлайн-кинотеатра Ivi Олег Туманов, рассказывали «Ведомостям» два члена совета. Туманов это подтвердил.
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