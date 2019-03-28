Технологии / Телекоммуникации

Оператор Wi-Fi поможет вести видеонаблюдение в метро

Камеры «Максимателеком» будут работать на открытых участках и наземных объектах

Оператор бесплатного Wi-Fi в метро «Максимателеком» поможет московской подземке организовать и систему видеонаблюдения. Компания выиграла контракт и должна поставить 728 камер для московского метро и организовать с них видеонаблюдение на три года, следует из данных на сайте госзакупок и подтвердил через представителя директор инфраструктурного бизнеса «Максимателеком» Илья Черкасов. Сумма контракта – 272,7 млн руб., конкурентом хотел быть «Мегафон», но не прошел по требованиям, согласно конкурсным документам.

У «Максимателеком» есть опыт строительства и поддержания объектов в сложных условиях метро, поэтому компании интересны проекты, связанные с цифровизацией транспорта, объяснил участие в конкурсе Черкасов.

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