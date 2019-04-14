Российские операторы сотовой связи не реагируют на возражения ФСБ

Некоторые из них готовятся к внедрению технологии eSim, хотя спецслужба выступает против нее

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«Ростелеком» хочет использовать преимущества eSim для развития виртуального сотового оператора Евгений Разумный / Ведомости

«Ростелеком», работающий как виртуальный сотовый оператор (MVNO) на сети Tele2, тестирует eSim. Об этом «Ведомостям» рассказал директор проектного офиcа MVNO оператора Алексей Чернецов. По его словам, в ходе тестов использовалось оборудование нескольких производителей. Каких – он не сказал. Тесты прошли успешно: необходимые для подключения к сотовой сети данные – настройки профиля оператора – удалось дистанционно передать на смартфон. О коммерческом запуске eSim можно будет говорить после того, как государство утвердит правила оказания этой услуги. После этого «Ростелеком» проведет конкурс на выбор поставщика решения для eSim, пообещал Чернецов.

И сам Tele2 успешно протестировал еSim, и у него есть готовое технологическое решение, которое оператор сможет скоро предложить клиентам, утверждает его представитель. Решение отвечает требованиям безопасности и законодательства в области оказания услуг связи, подчеркивает он.