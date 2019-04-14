Технологии / Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4795 от 15.04.2019 под заголовком: Сотовые операторы не боятся ФСБ

Российские операторы сотовой связи не реагируют на возражения ФСБ

Некоторые из них готовятся к внедрению технологии eSim, хотя спецслужба выступает против нее

«Ростелеком», работающий как виртуальный сотовый оператор (MVNO) на сети Tele2, тестирует eSim. Об этом «Ведомостям» рассказал директор проектного офиcа MVNO оператора Алексей Чернецов. По его словам, в ходе тестов использовалось оборудование нескольких производителей. Каких – он не сказал. Тесты прошли успешно: необходимые для подключения к сотовой сети данные – настройки профиля оператора – удалось дистанционно передать на смартфон. О коммерческом запуске eSim можно будет говорить после того, как государство утвердит правила оказания этой услуги. После этого «Ростелеком» проведет конкурс на выбор поставщика решения для eSim, пообещал Чернецов.

И сам Tele2 успешно протестировал еSim, и у него есть готовое технологическое решение, которое оператор сможет скоро предложить клиентам, утверждает его представитель. Решение отвечает требованиям безопасности и законодательства в области оказания услуг связи, подчеркивает он.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
rubinov
04:00 15.04.2019
Через пять лет симок не будет, что будет делать фсб? Ездить на паровозе и использовать почтовых голубей?
00
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике