Российские операторы сотовой связи не реагируют на возражения ФСБ
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«Ростелеком», работающий как виртуальный сотовый оператор (MVNO) на сети Tele2, тестирует eSim. Об этом «Ведомостям» рассказал директор проектного офиcа MVNO оператора Алексей Чернецов. По его словам, в ходе тестов использовалось оборудование нескольких производителей. Каких – он не сказал. Тесты прошли успешно: необходимые для подключения к сотовой сети данные – настройки профиля оператора – удалось дистанционно передать на смартфон. О коммерческом запуске eSim можно будет говорить после того, как государство утвердит правила оказания этой услуги. После этого «Ростелеком» проведет конкурс на выбор поставщика решения для eSim, пообещал Чернецов.
И сам Tele2 успешно протестировал еSim, и у него есть готовое технологическое решение, которое оператор сможет скоро предложить клиентам, утверждает его представитель. Решение отвечает требованиям безопасности и законодательства в области оказания услуг связи, подчеркивает он.
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