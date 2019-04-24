Летом роуминг в Крыму должен быть отменен

Статья опубликована в № 4803 от 25.04.2019 под заголовком: Новая связь Крыма с Россией

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Национальный роуминг в Крыму будет отменен после 1 июня Евгений Разумный / Ведомости

Национальный роуминг в Крыму будет отменен после 1 июня, цитирует ТАСС руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева. С этого дня вступят в силу поправки в закон «О связи» (подписаны президентом в конце 2018 г.), запрещающие устанавливать разные условия для абонентов в домашнем регионе и в поездках по России.

Национальный роуминг включается, если у оператора нет собственной сети в регионе и телефон подключается к сети другого оператора. Ни один из федеральных операторов официально в Крыму не работает, чтобы не оказаться под американскими санкциями. Поэтому они вынуждены платить за присоединение к сетям местных операторов – «К-телеком» (бренд Win mobile), «КТК-телеком» («Волна мобайл»), «Крымтелеком» и «Севтелеком», объясняет гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Из-за этого снизить цены до уровня домашнего региона у операторов не получалось, указывает Кусков.