Биткойн преодолел отметку в $8000 впервые с июля прошлого года

В мае 2019 г. криптовалюта подорожала более чем на 50%, и по темпам роста этот месяц пока стал лучшим для биткойна после ноября 2017 г. Семен Лиходеев / ТАСС

Биткойн подорожал более чем до $8000 впервые с июля 2018 г., пишет The Wall Street Journal (WSJ). По состоянию на 14.00 14 мая одна монета биткойна стоила $8049 (данные Coinmarketcap).

В начале года биткойн торговался на уровне $3500 за монету. В мае 2019 г. криптовалюта подорожала более чем на 50%, и по темпам роста этот месяц пока стал лучшим для биткойна после ноября 2017 г., когда его стоимость взлетела до $20 000, отмечает WSJ.

Аналитики расходятся во мнениях о возможных причинах роста криптовалюты. Инвесторы отмечают растущую институциональную поддержку – например, Facebook разрабатывает собственную платежную систему с использованием криптовалют, пишет WSJ. Также Facebook на прошлой неделе объявил, что смягчает ограничения на рекламу криптовалют и связанных с блокчейном проектов в социальной сети.

Добавляют оптимизма инвесторам и слухи о том, что такие компании, как eBay и Whole Foods, вскоре начнут принимать платежи в криптовалюте, пишет Bloomberg. Также в понедельник блокчейн-проект Bakkt (его поддерживает оператор Нью-Йоркской фондовой биржи Intercontinental Exchange) объявил, что в июле начнет тестировать фьючерсы на биткойн, отмечают Bloomberg и WSJ.

Определенную роль могла сыграть и торговая война Китая и США. Китайским инвесторам биткойн кажется все более привлекательной инвестицией на фоне ослабления юаня и обострения торговых отношений, заявил WSJ китайский криптовалютный трейдер Даррен Ли. По его словам, некоторые обменники позволяют инвесторам конвертировать юани в криптовалюту, чтобы тем самым обходить валютный контроль в стране.

Еще одним возможным фактором могут быть проходящие в США два главных блокчейн-мероприятия: нью-йоркский форум Blockchain Week и конференция Consensus, которая проходит с 13 по 15 мая. Эти мероприятия всегда влияют на курс биткойна, поскольку в нем собираются все основные игроки, которые принимают решения, деньги и медиа, указывает маркетинговый директор биржи Xena Exchange Александр Петрик. При этом последние два года стоимость биткойна всегда корректировалась в течение 2–3 недель после конференции и можно ждать снижения приблизительно на 10–15%, считает он.

При этом на курс биткойна не влияют негативные новости: так, заявление на прошлой неделе одной из крупнейших криптовалютных бирж мира – Binance о хищении хакерами более $40 млн биткойнов рынок не заметил, отмечает WSJ.