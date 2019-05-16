МВД может создать портал для обращений людей по киберугрозам

Пока нет единой точки сбора информации о киберпреступлениях, доступ к которой могли бы получить все заинтересованные стороны Максим Стулов / Ведомости

Россияне смогут в интернете жаловаться МВД на киберугрозы: эксперты «Цифровой экономики» создали концепцию специального ресурса для их обращений. «Ведомости» ознакомились с текстом концепции, его подлинность подтвердил участник профильной рабочей группы нацпроекта. Первым о документе сообщил РБК.

Согласно концепции, МВД предстоит создать ситуационный центр по кибербезопасности с несколькими подразделениями. Вместе они будут принимать и обрабатывать обращения людей по киберугрозам и инцидентам через специальный сайт, по sms-сообщениям, электронной почте, звонкам и в соцсетях, описано в ней. Сотрудники центра будут отсеивать ложные обращения, систематизировать и вносить в базу данных спецресурса случаи реальных угроз и инциденты, оперативно предупреждать компании и ведомства, которые могут пострадать от атак, а также отвечать на обращения людей – спрашивать их о деталях случившегося и объяснять, как инициировать расследование (например, подать в МВД официальное заявление).

Представитель АНО «Цифровая экономика» подтвердил факт разработки концепции, но отказался обсуждать ее содержание. По его словам, техзадание для создания спецресурса эксперты рассчитывают написать к июню этого года, а прототип ресурса должен появиться до конца 2020 г.

Сейчас в стране не хватает единой точки сбора информации о киберпреступлениях, доступ к которой могли бы получить все заинтересованные стороны, включая массовых пользователей сети, объясняют разработчики документа смысл создания спецресурса. Они предполагают, что спецресурс наладит обмен данными в первую очередь с государственной системой защиты от компьютерных атак (ГосСОПКа) и Центром мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ ЦБ).

Пополнять спецресурс данными смогут не только обыватели, но и его доверенные партнеры (концепция не объясняет, какие компании получат такой статус и при каких условиях) – у их данных будет особый статус достоверности. Кроме того, у данных от авторизованных через госуслуги, единую биометрическую или другие системы пользователей статус достоверности будет выше, чем у его анонимных пользователей, указывают составители концепции.

Все люди будут бесплатно пользоваться ресурсом, указано в концепции, а компании – те, для которых подключение к ресурсу сделают обязательным (условия для остальных компаний не указаны).

«Ведомости» направили запрос в МВД.