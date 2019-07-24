Технологии / Медиа
Статья опубликована в № 4862 от 25.07.2019 под заголовком: Национальные проекты спустятся под землю

Пассажирам метро расскажут о госпроектах

ТАСС установит видеоэкраны на станциях семи метрополитенов России

Государственное агентство ТАСС получило одобрение президента России Владимира Путина на создание сети информационных цифровых экранов в метрополитенах, аэропортах и на вокзалах крупных городов, следует из письма гендиректора этого СМИ Сергея Михайлова, на котором есть одобрительная резолюция Путина.

В начале июля президент поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву проработать и поддержать проект, следует из копии этого документа, с которой ознакомились «Ведомости». Наличие такого письма, резолюции Путина и соответствующего поручения правительству подтвердили «Ведомостям» Михайлов, федеральный чиновник и сотрудник аппарата правительства. Пресс-служба правительства это не комментирует, пресс-секретарь президента не ответил на вопрос «Ведомостей».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
alexander.sviridov
09:27 25.07.2019
Если людям с экранов про нацпроекты не рассказать, то никакого эффекта они не заметят. Ясно-понятно.
00
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике