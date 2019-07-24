Пассажирам метро расскажут о госпроектах
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Государственное агентство ТАСС получило одобрение президента России Владимира Путина на создание сети информационных цифровых экранов в метрополитенах, аэропортах и на вокзалах крупных городов, следует из письма гендиректора этого СМИ Сергея Михайлова, на котором есть одобрительная резолюция Путина.
В начале июля президент поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву проработать и поддержать проект, следует из копии этого документа, с которой ознакомились «Ведомости». Наличие такого письма, резолюции Путина и соответствующего поручения правительству подтвердили «Ведомостям» Михайлов, федеральный чиновник и сотрудник аппарата правительства. Пресс-служба правительства это не комментирует, пресс-секретарь президента не ответил на вопрос «Ведомостей».
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