Национальным проектам не хватает позитивного восприятия
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Среди оценок национальных проектов в общественном мнении доминируют критические и формально позитивные, причем первых больше, говорится в докладе фонда «Петербургская политика» об итогах первого года реализации нацпроектов. Среди основных подходов к этой теме в публичном пространстве эксперты выделяют подчеркнуто комплиментарный, осторожно позитивный, заведомо скептический (разговоры о нереализуемости нацпроектов и несоразмерности расходов и достижений) и изначально негативный. Испытанием для нацпроектов станут итоги 2019 г. – условные «500 дней», говорится в докладе.
Скептицизм по отношению к проектам понятен, учитывая презумпцию коррупциогенности всех решений, связанных с крупными госрасходами. Но можно найти и аргументы в пользу их целесообразности – это, в частности, возвращение к внутренней повестке и более высокий уровень детализации целевых показателей. Потенциально проблемными могут стать проекты, на которые выделено меньше всего денег, считают эксперты: экология (в том числе из-за мусорной реформы), дорожная инфраструктура (из-за постоянной критики качества дорог) и цифровая экономика (из-за рисков файервола).
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