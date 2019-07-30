S7 раскрыла экономический эффект от блокчейна

Пока агенты не слишком доверяют новой технологии, но для S7 важно быть технологическим первопроходцем Евгений Егоров / Ведомости

С начала 2019 г. авиаперевозчик S7 Group с помощью специальной блокчейн-платформы продал билетов на 245 млн руб., рассказал «Ведомостям» представитель авиакомпании. Продажи идут через подключившихся к системе расчетов блокчейн новых агентов, ранее не работавших с S7, а также тех, кто раньше уже работал с авиаперевозчиком через посредника и теперь подключился к блокчейн-расчетам напрямую, поясняет замдиректора S7 по информационным технологиям Павел Воронин.

Вторая категория агентов сейчас продает больше билетов, чем раньше, поскольку им не приходится платить комиссию агенту-посреднику и у них нет ограничения по количеству билетов на сумму банковской гарантии или депозита, объясняет Воронин. Экономический эффект от работы платформы с начала 2019 г. до конца июля составил 100 млн руб., подсчитывает Воронин. Под экономическим эффектом он понимает продажи билетов, которых без блокчейн-платформы бы попросту не было. За 2019 г. дополнительный доход авиаперевозчика должен достичь 200 млн руб., надеется он.

Агенты рассчитываются через блокчейн, хотя сейчас тестируется система, когда можно совмещать блокчейн-платежи с традиционной системой расчетов.

Блокчейн-платформу S7 разрабатывал вместе с Альфа-банком.

С блокчейном агентам не нужно получать банковскую гарантию или хранить депозит в авиакомпании, чтобы гарантировать оплату за билеты. Система сама проверяет наличие средств у агента и переводит их авиакомпании, говорит Воронин. Сейчас взаиморасчеты происходят практически в реальном времени, тогда как раньше занимали 12–15 дней, указывает он.

Комиссия банка за обеспечение гарантии составляет от 2,5% до 4% от её суммы, указывает директор транзакционного бизнеса Альфа-банка Павел Рязанов. Без гарантии и депозита агенты получают больше ликвидности, а работая напрямую с авиакомпанией, получают билеты по более низким ценам.

Билетное агентство «ТМТ» тестирует блокчейн-платформу S7 с декабря 2018 г., а с апреля 2019 г. уже проводит через блокчейн все расчеты, рассказывает замдиректора агентства Нина Кулешова. «ТМТ» продает билеты только через физические точки продаж в Москве (их 30), а билетов S7 агентство ежемесячно реализует более чем на 10 млн руб., говорит она. Переход на блокчейн был интересен агентству в первую очередь с финансовой точки зрения, говорит Кулешова. Блокчейн позволил оперативнее получать квоту мест для продажи билетов пассажирам – раньше это делали сотрудники S7 по запросу, и иногда были сложности, когда в выходные нужно было увеличить квоты. А агентство получает дополнительную финансовую свободу для управления денежным потоком, отмечает она.

В масштабах общей выручки S7 рост продаж несущественен, указывает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. За 9 месяцев 2018 г. выручка ПАО «Авиакомпания «Сибирь» составила 110,8 млрд руб. (в декабре 2018 г. компания перестала быть публичной и прекратила раскрывать отчетность). Пока агенты не слишком доверяют новой технологии, но для S7 важно быть технологическим первопроходцем. Когда на блокчейн-расчеты перейдут крупные агенты, это даст плоды, говорит Пантелеев. Но для небольших агентств и других поставщиков блокчейн упрощает работу с перевозчиками и позволяет повысить маржинальность продажи билетов и дополнительных услуг, уверен эксперт.

Агентам, работающим напрямую с клиентами (например, кассам продаж), бывает сложно получить банковскую гарантию из-за проблем с отчетностью или недостаточным оборотным капиталом, отмечает основатель онлайн-агентства Biletix Александр Сизинцев. У самого Biletix есть обязательства по гарантиям перед S7 и на блокчейн-расчеты агрегатор не переходил, говорит он. Использование блокчейна в расчетах с агентами хорошая, хотя пока и несовершенная инициатива: в блокчейне деньги в момент транзакции уже должны быть на счету у агента, а онлайн-агентства проводят транзакции клиентов по картам, что требует времени (до суток), поэтому они не могут подключиться к системе, рассказывает Сизинцев.

Пока взаиморасчеты блокчейна S7 обеспечивает один банк, и если у агента нет счёта или средств в этом банке, то использовать блокчейн будет невозможно, подтверждает директор «Связной трэвел» Андрей Осинцев. Поэтому крупные агенты и онлайн тревел-агентства не пользуются технологией и оценить ее бизнес-эффект пока сложно, говорит он. Вот если бы в блокчейне участвовали несколько банков, которые могли бы подтвердить, что клиент перечислил деньги за оплату билета, это привлекло бы на платформу больше участников, отмечает Сизинцев.

Пока блокчейн S7 – единственный подобный проект среди российских авиакомпаний, но сейчас Альфа-банк работает над запуском блокчейнов и для других компаний, работающих в сегменте путешествий, говорит Рязанов.

Представитель «Аэрофлота» в мае прошлого года называл технологию блокчейн перспективной, но пока «не определяющей» для авиационной отрасли. Представитель авиакомпании не ответил на запрос «Ведомостей».

У S7 были другие эксперименты с блокчейном – например, в августе 2018 г. вместе с «Газпромнефть-аэро» компания запустила оплату топлива при заправке воздушных судов. Но эффективность этого проекта компания не раскрывает.