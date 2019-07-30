Онлайн-кинотеатры отделят метками от пиратов

Статья опубликована в № 4866 от 31.07.2019 под заголовком: Метка против пиратов

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Сервисы, которые начнут передавать данные о просмотрах получат специальную метку в поисковиках Александра Астахова / Ведомости

Интернет-пользователи с одного взгляда смогут отличать легальные онлайн-кинотеатры от пиратских сайтов, для этого в поисковиках у легальных площадок появится специальная отметка. Такую поправку в закон о кинематографии подготовил Минкульт, рассказали «Ведомостям» сотрудники нескольких медиакомпаний. «Мы рассчитываем, что таким образом пользователи будут делать более осознанный выбор не в пользу пиратов, а в пользу легальных площадок», – объясняет директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова.

К идее меток продюсеры, интернет-компании и чиновники пришли после долгих споров о том, как ограничить пиратов в поисковой выдаче. Этим ограничениям посвящена новая версия антипиратского закона, который готовится на площадке Роскомнадзора и профильного объединения – Медиа-коммуникационного союза. Параллельно эта же тема стала предметом торга при подготовке законопроекта о подсчете онлайн-просмотров контента, который готовит Минкульт, рассказали собеседники «Ведомостей».