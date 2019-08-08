Tele2 на треть увеличил число «виртуальных» абонентов

Максим Стулов / Ведомости

Абонентская база виртуальных мобильных операторов (MVNO), работающих на сетях Tele2, сейчас составляет 2,3 млн человек, заявил «Ведомостям» представитель оператора. К концу 2018 г. она достигала 1,75 млн абонентов, говорилось в сообщении оператора. Таким образом, более чем за полгода абонентская база увеличилась на 31,4%, подсчитали «Ведомости».

На сети Tele2 работает более 20 MVNO, сообщил представитель оператора. По его словам, основной прирост базы обеспечивают проекты «Ростелекома», Сбербанка («Сбермобайл») и «Группы Тинькофф» («Тинькофф мобайл»). Причину представитель Tele2 видит в динамике распространения этих операторов по регионам.

«Ростелеком» регулярно отчитывается о численности абонентской базы виртуального оператора, сейчас она составляет 1,3 млн человек, указывал представитель оператора. А вот результаты «Сбермобайла», появившегося в августе 2017 г., долгое время оставались неизвестными. 7 августа первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис объявил актуальную абонентскую базу MVNO «Сбермобайл», который работает на сетях Tele2, – она составляет около 400 000 человек. Днем ранее стало известно, что в апрельской презентации Сбербанка для инвесторов была указана абонентская база Сбермобайла» в 85 900 человек. Представитель Сбербанка пояснял, что это данные на декабрь 2018 г.

Судя по итогам 2018 г. и августа 2019 г., 57% прироста базы «виртуальных» абонентов Tele2 пришлось на «Сбермобайл». Представитель Tele2 не стал комментировать эти расчеты.

Представитель «Группы Тинькофф» (ее MVNO «Тинькофф мобайл» тоже работает на сетях Tele2) отказался раскрыть актуальную базу своего оператора.