Тушите свет. Какие общественно-политические телепередачи перестали выходить во время правления Путина

Кадр из телепередачи «Куклы» о событиях «двадцать лет спустя» — 19 декабря 2019 г. (19 декабря 1999 г. -- выборы в Госдуму III созыва) НТВ

Авторская программа Сергея Доренко

Передача, выходившая в эфир ОРТ вместо программы «Время» с 5 сентября 1999 по 2 сентября 2000 г., затем на «Третьем канале» с 24 сентября по 26 ноября 2001 г. Работая на ОРТ (сейчас — Первый канал), принадлежащем Борису Березовскому, Сергей Доренко заслужил славу «телекиллера». ОРТ перед думскими выборами 1999 г. участвовал в кампании против блока «Отечество» Евгения Примакова и Юрия Лужкова, и им Доренко посвящал значительную часть сюжетов. В одном из самых известных выпусков делается акцент на здоровье Примакова: в сюжете показывают репортаж из клиники, где якобы делали операцию на тазобедренном суставе 69-летнего экс-премьера.

Передача Доренко на ОРТ закрывается после репортажа о гибели АПЛ «Курск». В передаче критиковали Владимира Путина и его действия после катастрофы

«Взгляд»

Один из символов гласности в эпоху перестройки. Первый выпуск «еженедельной информационно-музыкально-публицистическо-развлекательной программы для молодежи» вышел в 1987 году, сначала ведущих было трое: Владислав Листьев, Александр Любимов, Дмитрий Захаров. Позже была создана телекомпания ВИD, производящая контент для Первого канала. Еще в советское время выпуск передачи приостанавливали, к примеру, один раз перерыв между выпусками составил более 253 дней — передача вышла только после путча (23 августа 1991 г.).

Выходила с 27 мая 1994 гг по апрель 2003 г. под названием «Взгляд с Александром Любимовым».

«Куклы»

Развлекательная сатирическая программа о главных российских политиках выходила в эфир с 1994 по 2002 г. на канале НТВ в вечерний прайм-тайм. Производитель — телекомпания «DIXI-TV». Сценаристом программы был писатель Виктор Шендерович.

В феврале 2001 г. в владелец владелец НТВ Владимир Гусинский объяснял давление на него в том числе разногласиями с Путиным. Президенту не нравилась информационная политика НТВ, и программы «Куклы» в том числе. «И это про меня, про мессию, про того, кто Россию спасать должен? Обидев меня, обижаешь государство»,-- говорил Гусинский. Он сравнивал его с первым президентом России: «Один мой бывший приятель, предавший меня (бывает так по жизни, да?), он находился в кабинете Лужкова, когда тому позвонил взбешенный Ельцин и говорит: "Юрий Михайлович, только вы можете остановить это безобразие. Что НТВ вытворяет в 'Куклах'? Я президент или не президент?" Видимо, ему "Куклы" показали между выездами на охоту».

В одном из выпусков «Кукол» показывали Россию «двадцать лет спустя» — в 2019 г., где кукольный лидер ЛДПР Жириновский, по версии авторов, все так же рассуждал об империалистических планах, а кукольный Путин сетовал на сложности с дальнейшим сохранением власти. Версия Конституции, которая действовала до конца 2008 г., не позволила бы человеку, избравшемуся президентом в 2000 г., оставаться на этом посту (даже с учетом перерыва на один срок работы «преемника») после 2020 г.: тогда глава государства мог править 4 года, а не 6 лет, как сейчас.

Глас народа

С 26 октября 1999 по 19 октября 2002 г. на телевидении выходило ток-шоу Евгения Киселева. Сначала на НТВ ( 2000-2001 гг. генеральный директор компании был Киселев), потом уже на других ресурсах, в частности на ТВ-6. Именно на ТВ-6 ушла значительная часть команды Киселева после того, как в апреле 2001 г. сменился собственник НТВ: телекомпания перешла на контроль «Газпром-Медиа». Сам Киселев был первым ведущим «Гласа народа», а с осени 2000 г. его сменила Светлана Сорокина.

С 2008 г. Киселев работает на украинском телевидении, в частности, совмещал работу на «Эхо Москвы» с должность главного редактора-консультанта телеканала ТВі. С 2009 г. и до весны 2016 г. вел различные новостные и общественно-политические передачи на телеканале «Интер», сейчас ведет передачи на канале «Прямой». Сорокина вела ряд передач на российском ТВ и входила в президентский совет по правам человека и развитию гражданского общества: из его состава она вышла в знак протеста против фальсификации итогов выборов в Госдуму 2011 г.

«Тушите свет!»

Сатирическая телевизионная программа, выходившая на телевидении (сначала НТВ) с 31 июля 2000 по 22 мая 2003 г. С весны 2001 года программа выходила на ТНТ, потом — на ТВ-6. В июне 2002 года программа стала выходить на ТВС. В мае 2003 года «Тушите свет» было решено закрыть. Режиссер и продюсер студии «Пилот-ТВ» Александр Татарский объяснял закрытие передачи на ТВС тем, что канал не перечисляет компании деньги: «Долги очень серьезные и образовались они не в этом году»,

1 сентября 2003 г. вышла вторая версия программы в эфир на НТВ под названием «Красная стрела». Хрюн и Степан — главные герои программы «Тушите свет!» — теперь общались не на кухне, а выступали в роли проводников поезда «Красная стрела» и беседовали с юмором на различные темы. Появлялись и другие персонажи, например, корреспондент Филипп Шариков. Также выходила передача «Красная стрела. Спецвагон», где Хрюн и Степан беседовали с героями в ресторане на станции Бологое-Московское. Закрыта 10 июля 2004 г. Среди гостей главных героев были Михаил Леонтьев, Ирина Хакамада, Владимир Рыжков.

«Намедни»

«Намедни» Леонида Парфенова существовали на телевидении в нескольких ипостасях, в частности, как документальный проект с 1 марта 1997 года по 28 декабря 2003 г., а как информационно-аналитическая программа на НТВ — с 9 сентября 2001 по 30 мая 2004 г. Поводом для закрытия передачи стал сюжет «Выйти замуж за Зелимхана», содержащего интервью со вдовой боевика бывшего и.о. республики Ичкерия Зелимхана Яндарбиева, убитого в 1997 г.

Парфенов тогда же был уволен. Директор НТВ Николай Сенкевич объяснял это так: «Решение о закрытии программы и об увольнении Леонида Геннадьевича принято в связи с грубым нарушением им трудовых отношений, закрепленных в трудовом договоре, и нарушением корпоративной этики. Но данное решение является чрезвычайно сложным, трудным решением, потому что, безусловно, Леонид Геннадьевич является одним из самых талантливых журналистов российского телевидения. Программа „Намедни» являлась для телекомпании НТВ имиджевой, высокорейтинговой, поэтому данный вопрос требовал, безусловно, всестороннего осмысления. И поэтому постоянно, когда возникали подобные ситуации, мы пытались находить какие-то компромиссы, как говорится, по христианской традиции: ударили по щеке — подставь другую, но мест, которые можно было бы подставить, больше не осталось».

«Причина — в истории с интервью Яндарбиевой. Когда его сняли с эфира, я был против этого, подчинился только письменному распоряжению и отказывался скрывать, что это снятие с эфира произошло»,-- говорил сам Парфенов.

Генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко тогда заявил: «Если до этого мы все знали, что у нас есть цензура и контроль государства за федеральными каналами, но у нас хотя бы была дозированная гласность, когда телевизионным мэтрам кое-что позволялось, то сейчас, получается, ничего не позволяется даже им и телеканал даже не заботится о своем рейтинге». «За последние четыре года власть всегда из двух возможных решений выбирает самое неудачное. Парфенов никогда не внушал Кремлю доверия. Он оставался вещью в себе, занимался профессией, а не кремлевскими играми»,-- отмечала шеф-редактор программы «Сегодня с Михаилом Осокиным» Елена Савина (программа Осокина была закрыта в 2006 г.).

«Свобода слова»

Ток-шоу Савика Шустера выходило на НТВ с 14 сентября 2001 по 9 июля 2004 г. В честь 10-летия НТВ в программе обсуждали, «состоялось ли в России Независимое ТелеВидение?», проходили тематические передачи о терактах и (незадолго до закрытия передачи) о монетизации льгот: на последнюю не пришли представители правительства России. А накануне выборов главы государства 2004 г. Шустер посвятил свою программу — единственную политическую передачу, которая шла в прямом эфире - теме «Какой была бы Россия без президента Путина».

Шустер с осени 2004 г. возглавил дирекцию документального кино на НТВ (каналом руководил Владимир Кулистиков), в марте 2005 г. окончательно покинул пост. Сейчас работает на Украине.

«Мульт личности»

Передача с анимированными персонажами, которую сравнивали с «Куклами» из-за пародийного характера. Выходила на на «Первом канале» с 15 ноября 2009 по 24 февраля 2013 г. Самым заметным стал дебют в передаче первых лиц — президента Путина и премьера Дмитрия Медведева в новогоднем выпуске 2009/2010 гг.

При этом гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст подчеркивал: «Президент и премьер-министр... представляют свою работу. Когда вы оскорбляете кого-то из них, вы сразу оскорбляете многие вещи. В любом случае, наши сценаристы не намерены их обижать».

«Это не настоящая политическая сатира. Это попытка донести до публики и мира послание о том, что мы меняемся. Что-то меняется в России. На самом деле политическая реформа не осуществляется»,-- комментировал это Евгений Киселев, бывший гендиректор НТВ.

«Неделя»

Программа «Итоги недели» с Марианной Максимовской выходила в эфир 11 лет: с 11 октября 2003 по 28 июня 2014 г. на РЕН ТВ (до 2006 г. — REN-TV). Программа шла в прямом эфире. Максимовская на НТВ в программах «Сегодня» и «Итоги», а после смены собственника канала перешла сначала на ТНТ, потом на ТВ-6 и ТВС, после этого начала вести свою программу.

Решение закрыть программу на РЕН ТВ объяснили тем, что Максимовской нужно сосредоточиться на своей работе топ-менеджера телеканала. «Марианна является заместителем главного редактора телеканала РЕН ТВ, это ответственная и требующая большого личного участия руководящая должность, на которой Марианна намерена теперь сосредоточиться. Таким образом, она больше не будет вести программу "Итоги недели", в сентябре ее место займет журналист Андрей Добров»,-- говорила пресс-секретарь РЕН ТВ Стася Шульга. В качестве ведущего итоговой программы ее сменил Андрей Добров. Ее назвали «Добров в эфире».

Марианна Максимовская с 1 июня 2018 г. была назначена президентом коммуникационной группы «Михайлов и партнеры».

«Школа злословия»

«Школа злословия» выходила в эфир 12 лет (со 2 октября 2002 по 6 июля 2014 г.): около двух лет на телеканале «Культура», и десять — на НТВ. Официальной причиной закрытия передачи были названы экономические обстоятельства. Ведущая программы Татьяна Толстая, констатировав, про программу закрыли, поблагодарила, «дорогих гостей, которые терпеливо досиживали до конца записи»: «От нас ушел только один человек, художник Шилов, оскорбленный тем, что мы любим Ван Гога больше чем Шишкина. Но как же иначе? Ведь у Шишкина было все: и два уха, и утро в сосновом лесу, а у Ван Гога — одно, и звездная ночь! Как же не полюбить его? Теперь у нас нет ни одного уха. Прощайте, дорогие наши, верные зрители!»

«С уходом «Школы славо/злословия» интеллектуального на нашем телевидении стало ещё на одну передачу меньше. И искреннего — тоже»,-- писал после закрытия передачи декан высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков.

За 12 лет среди передачи были Сергей Кириенко, Борис Гребенщиков, Сергей Ястребжемский и многие другие культурные и политические деятели. «Школа злословия» -не что иное, как «психоанализ имиджа» публичных людей. Беседа ведущих с гостем в студии увлекательна и напряженна, диалог то и дело приобретает неожиданные повороты, и зачастую происходящее напоминает словесную дуэль — острую, ироничную, иногда комическую, но и принципиальную»,- говорится в описании передачи на телеканале НТВ.