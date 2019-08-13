РЖД создала квантовый департамент

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РЖД обещает приоритет российским разработчикам квантовои связи Евгений Разумный / Ведомости

«Российские железные дороги» (РЖД) создают департамент квантовых коммуникаций, сообщил представитель РЖД. В июле госкомпания заключила с правительством России соглашение о развитии квантовых коммуникаций и департамент нужен для его реализации, пояснил представитель РЖД. Цель соглашения – сделать Россию «одним из лидеров на глобальных технологических рынках в области квантовых коммуникаций», говорилось в июльском сообщении РЖД. Начальник департамента еще не назначен.

Квантовые коммуникации позволяют обеспечить безопасную передачу информации. Дело в том, что в квантовой передаче информации используются частицы – фотоны. Их основное свойство заключается в том, что невозможно измерить его состояние (и, таким образом, «снять» с него нужную информацию), не изменив этого состояния. Система генерирует два случайных числа для обоих собеседников, и с помощью фотонов они обмениваются ими и вырабатывают общий ключ. Именно он считается надежным, и с его помощью шифруется основной трафик.