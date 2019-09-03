Статья опубликована в № 4891 от 04.09.2019 под заголовком: Мобильные операторы теряют голос
Мобильные операторы теряют голос
Быстрее всего голосовой трафик снижается в Москве
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Пользователи все чаще предпочитают обычным звонкам общение в социальных сетях и мессенджерах
Максим Стулов / Ведомости
В России впервые с 2011 г. (более ранней статистики нет) на протяжении двух кварталов падает мобильный голосовой трафик. В I квартале 2019 г. россияне наговорили на 2,8% минут меньше, чем годом ранее, во втором падение ускорилось до 4%, следует из статистики Минкомсвязи. Всего за шесть месяцев 2019 г. россияне наговорили 219,1 млрд минут против 228,2 млрд минут годом ранее.
В прошлом году голосовой трафик в мобильных сетях России оставался практически стабильным: 455,9 млрд минут против 455,8 млрд в 2017 г., но в Москве начал падать: 63,3 млрд минут – на 0,6% меньше, чем годом ранее. В этом году падение продолжается: за полгода москвичи наговорили 29,2 млрд минут против 31,5 млрд минут за первое полугодие 2018 г. (-7,2%).
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