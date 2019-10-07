Сборы российских фильмов упали на 20%

Андрей Гордеев / Ведомости

За девять месяцев 2019 г. россияне потратили на билеты в кино 40,3 млрд руб., что на 9,5% больше, чем за тот же период 2018 г., и на 0,6% больше, чем за тот же период 2017 г., подсчитал журнал «Бюллетень кинопрокатчика». Получается, кинорынок отыграл падение прошлого года, когда сборы сократились впервые за несколько лет.

Прошлогоднее падение кинотеатры, прокатчики и продюсеры объясняли несколькими причинами: последствиями пожара в торговом центре «Зимняя вишня», чемпионатом мира по футболу, который проходил в России и отвлек внимание публики, торможением экономики, но, главное, слабыми голливудскими премьерами, которые традиционно доминируют на отечественном прокате. Зато для российского кино 2018 год сложился очень удачно. Спортивная драма «Движение вверх» собрала рекордные 3 млрд руб., а касса двух картин – «Лед» и «Полицейский с Рублевки» – превысила 1 млрд руб. Доля российских картин в прокате впервые в истории приблизилась к 30%, что стало предметом гордости как для продюсеров, так и для чиновников. Для них эта доля критически важна, поскольку определяет эффективность миллиардных субсидий государства на кино.

В этом году ситуация складывается прямо противоположная, следует из данных «Бюллетеня кинопрокатчика»: отечественные фильмы за 9 месяцев собрали 9 млрд руб. и потеряли за год больше 20% кассы. Иностранные релизы собрали 31,3 млрд руб., или на четверть больше, чем за 9 месяцев 2018 г. Уже две голливудские картины собрали в этом году 3 млрд руб. – «Король Лев» и «Мстители: финал» от Disney. Касса еще восьми голливудских картин превысила 1 млрд руб.

У России же только один миллиардник – военная драма «Т-34» со сборами 2,3 млрд руб. Ближайший отечественный конкурент – комедия «Громкая связь» – собрал 547 млн руб.

В результате доля отечественного кино в прокате снизилась с 31,2% за 9 месяцев 2018 г. до 22,3%.

В ближайшие месяцы отечественные продюсеры вряд ли могут рассчитывать на рекорды. Так, российско-китайский фильм «Тайна печати дракона», которому продюсеры прогнозировали 2 млрд руб. кассы, собрал к 7 октября около 320 млн руб. Другая перспективная российская премьера осени – «Вратарь Галактики» – перенесена на август 2020 г. Минкульт не согласился на просьбы продюсеров картины сдвинуть на две недели российскую премьеру их конкурента в прокате – сказку «Малефисента 2» от Disney. Видимо, единственный отечественный проект, который до конца года сможет собрать 1 млрд руб., – сиквел комедии «Полицейский с Рублевки», полагают опрошенные «Ведомостями» сотрудники киносетей и прокатных компаний.

У российского кино нет шансов повторить успех 2018 г., уверен главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев: «Максимально достижимая доля для отечественных проектов – 25%». Примерно такие же цифры и во внутреннем прогнозе Минкульта, рассказывал его сотрудник. Представитель Минкульта в выходные не ответил на запрос «Ведомостей».

Самые кассовые российские фильмы в 2019 г.