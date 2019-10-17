Технологии / Интернет и digital
Статья опубликована в № 4923 от 18.10.2019 под заголовком: Telegram просит подождать

Дуров предложил вернуть инвесторам криптовалюты Gram 77% вложений

Несогласным придется смириться с переносом даты выпуска криптовалюты

Павел Дуров за две недели до запуска блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и начала хождения криптовалюты Gram написал инвесторам этого проекта, что иск, который Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала к TON и Telegram Group Inc. (материнская компания TON), сделал эти сроки недостижимыми. «Ведомости» ознакомились с копией письма Дурова инвесторам, подлинность содержания подтвердили два инвестора.

По договору о покупке Gram и присоединению к TON перенести начало работы проекта можно только с согласия большинства инвесторов, говорится в письме. Инвесторы двух раундов могут голосовать по-разному: если за продление срока проголосуют только те, кто участвовал в первом раунде, их соглашения останутся в силе, а соглашения второго раунда будут расторгнуты. Если воплотится именно такой сценарий, Дуров предлагает инвесторам внести некоторые ограниченные изменения в условия соглашений о покупке: отразить тот факт, что в день запуска криптовалюты в обращении будет меньше Gram, чем изначально планировалось.

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