«Ростелеком», «Ростех» и «Система» создадут радиоэлектронный консорциум
Концерн «Созвездие» (входит в госкорпорацию «Ростех»), «РТК – сетевые технологии» (совместное предприятие «Ростелекома» и Nokia), «Элемент» (совместное предприятие АФК «Система» и «Ростеха») обсуждают создание консорциума в сфере телекоммуникаций, который займется вопросами радиоэлектроники, – АНО «Телекоммуникационные технологии». Об этом говорится в презентации консорциума (есть у «Ведомостей», подлинность подтвердил представитель одной из компаний).
Консорциум планируется зарегистрировать до конца года, подтвердил президент ГК «Элемент» Илья Иванцов. В «Ростелекоме» от комментариев отказались. В «Ростехе» на запрос «Ведомостей» не ответили.
В презентации необходимость консорциума обусловлена глобальной конкуренцией на высокотехнологичных рынках: российские предприятия не могут конкурировать с глобальными игроками в отдельно взятой стране. Консорциум должен помочь создать гарантированный рынок сбыта на первоначальном этапе с последующим развитием производителя в определенной нише на мировом рынке.
В АНО могут вступить и другие участники. Финансировать АНО планируется за счет членских взносов. «Задача консорциума – развитие отрасли: проложить цепочку от базовых технологий, прежде всего российских интегральных схем, до потребителей конечной продукции. Правила и приоритеты должны быть установлены Минпромторгом, а консорциум должен активно помогать сбыту российской продукции. Сейчас технике, использующей российские микросхемы, тяжело конкурировать с иностранными игроками наподобие Cisco», – объясняет представитель МЦСТ (российский разработчик процессоров) Константин Трушкин.
Участники консорциума планируют подписать соглашение с Минпромторгом, говорится в презентации. Сделать это планируется в ближайшее время, сообщил Иванцов. В пресс-службе Минпромторга подтвердили, что проект соглашения находится в стадии разработки.
В соглашении могут быть описаны взаимодействия по нескольким направлениям, говорится в презентации. Консорциум может стать оператором реестра российского телекоммуникационного оборудования и оператором реестра электронной компонентной базы для телекоммуникационного оборудования, администратором субсидий и других мер господдержки, заниматься мониторингом госзакупок в части телекоммуникационного оборудования и др. В частности предполагается, что производители радиоэлектронной аппаратуры и электронно-компонентной базы смогут получить господдержку в виде кредитов, субсидий льготного налогообложения.
Компании, которые войдут в консорциум, уже заключили соглашение с правительством о развитии технологий беспроводной связи. «Вероятно, для этого необходимо развитие элементной базы, поскольку на данный момент на этом рынке лидируют только иностранные поставщики оборудования. Создание консорциума позволит компаниям, входящим в него, заняться развитием технологий беспроводной связи, при этом не конкурируя друг с другом. В данном консорциуме будет и производственная база, и возможности для апробации и внедрения оборудования на имеющихся сетях связи или перспективных рынках», – рассуждает директор технологической практики в риск-консалтинге KPMG в России и СНГ Сергей Вихарев.
По данным рейтинга ЦНИИ «Электроника», в 2018 г. крупнейшим радиоэлектронным холдингом в России стала «Росэлектроника» с выручкой 150,6 млрд руб., а крупнейшей организацией – ГК «Микрон» с выручкой 9,7 млрд руб.