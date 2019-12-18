«Ростелеком» получит 99,9% в компаниях – разработчиках «Авроры»

«Аврора» (бывшая Sailfish) – единственная мобильная операционная система в реестре отечественного софта, который дает преимущества на госзакупках. Ее разработкой занималась финская компания Jolla Oy, основанная в 2011 г. бывшими сотрудниками Nokia. Спустя два года они представили платформу Sailfish OS, базирующуюся на ядре Linux, и первый мобильный продукт на ней – смартфон Jolla. Еще через год Jolla Oy решила выпускать планшеты, однако у нее возникли финансовые проблемы, и проект стал переходить под контроль российской компании «Вотрон» Григория Березкина. «Коммерсантъ» писал, что вхождение «Вотрона» в проект началось в апреле 2015 г. К декабрю того же года доля «Вотрона» в холдинговой компании Sailfish Holding превысила 51,8%, а к апрелю 2016-го достигла 61,5%. Тогда же, в апреле, заработала ОМП, которая принадлежала компании «Открытая мобильная платформа – центр разработок», подконтрольной супруге бизнесмена Ольге Березкиной и сыну экс-гендиректора ЕСН Владимиру Верозубу.​