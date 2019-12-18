«Ростелеком» получит 99,9% в компаниях – разработчиках «Авроры»
Доля «Ростелекома» в компаниях «Вотрон» и «Открытая мобильная платформа» (ОМП) по завершении сделки составит 99,9%. Сейчас оператор владеет по 75%, остальные 25% подконтрольны супруге владельца групп ЕСН Григория Березкина Ольге Березкиной и сыну Михаила Верозуба, бывшего гендиректора ЕСН, Владимиру. У них останется 0,1% в компаниях.
Директивы одобрить сделку на совете директоров «Ростелекома» утверждены правительством 5 декабря, знает собеседник «Ведомостей», знакомый с документами. Представитель премьер-министра Дмитрия Медведева отказался от комментариев. Такие директивы подписаны, подтвердили представитель вице-премьера Максима Акимова и человек, близкий к совету директоров «Ростелекома». «Это не сделка здесь и сейчас. Речь идет об опционе – «Ростелеком» обязуется через определенный период выкупить акции ОМП и «Вотрона», если того захочет нынешний владелец», – знает последний. По его словам, доля в 99,9% позволит «Ростелекому» быстрее проводить решения и не согласовывать их с миноритариями, обеспечит полный госконтроль. «Сделка позволит устранить барьеры для продвижения системы на целевых рынках – в госорганах и госкомпаниях», – согласен аналитик «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин.
«Мы традиционно не комментируем несовершенные сделки», – заявил представитель «Ростелекома». Представитель Григория Березкина не ответил на запрос «Ведомостей».
В 2018 г. «Ростелеком» приобрел 75% ОМП и «Вотрона» у структур Березкина за 3,4 млрд руб. Эта цена была намного выше рыночной, считает аналитик, знакомый с условиями той сделки. По ее условиям, опцион на 24,9% «Ростелеком» может исполнить в 2021–2028 гг., сообщал «Коммерсантъ». В декабре 2018 г. совет директоров «Ростелекома» предварительно согласовал приобретение 24,9% ОМП и «Вотрона», говорилось на портале раскрытия информации. Доля в 0,1% в «Вотроне» и ОМП позволит структурам Березкина продолжать получать проценты от выручки ОМП: по 5% в течение 20 лет после сделки, писал «Коммерсантъ».
«В целом мы довольны устройствами <...>. Среди замечаний стоит отметить быструю разрядку аккумулятора при активном использовании. Также почтальонам хотелось бы экран большего размера». В интервью газете «Коммерсантъ» о мобильных почтово-кассовых терминалах на базе Sailfish сентябрь 2018 г
Продукты на базе отечественной мобильной операционной системы становятся неизбежны, так что консолидация владения на стороне госкомпании вполне логична, говорит эксперт, знакомый с политикой компании.
Сделка может пройти по цене ниже рыночной, считает директор Института развития интернета Карен Казарян. Инвестиции «Ростелекома» в «Аврору» уже обесценились примерно на треть: на конец 2018 г. госоператор, согласно отчету за 2018 г., списал 1,2 млрд из 3,4 млрд руб., а компаниям-разработчикам удалось заработать 38 млн руб. и получить чистый убыток в 416 млн.
«Аврора» (бывшая Sailfish) – единственная мобильная операционная система в реестре отечественного софта, который дает преимущества на госзакупках. Ее разработкой занималась финская компания Jolla Oy, основанная в 2011 г. бывшими сотрудниками Nokia. Спустя два года они представили платформу Sailfish OS, базирующуюся на ядре Linux, и первый мобильный продукт на ней – смартфон Jolla. Еще через год Jolla Oy решила выпускать планшеты, однако у нее возникли финансовые проблемы, и проект стал переходить под контроль российской компании «Вотрон» Григория Березкина. «Коммерсантъ» писал, что вхождение «Вотрона» в проект началось в апреле 2015 г. К декабрю того же года доля «Вотрона» в холдинговой компании Sailfish Holding превысила 51,8%, а к апрелю 2016-го достигла 61,5%. Тогда же, в апреле, заработала ОМП, которая принадлежала компании «Открытая мобильная платформа – центр разработок», подконтрольной супруге бизнесмена Ольге Березкиной и сыну экс-гендиректора ЕСН Владимиру Верозубу.
Госоператор планировал оснастить смартфонами на этой российской ОС миллионы чиновников: это безопасней, чем иностранные Android и iOS. Проект должен был стартовать 1 октября, но Минфин отказался выделить на него деньги на этот год, писали «Ведомости»: слишком дорого.
«Ростелеком» планировал оснастить смартфонами на «Авроре» 1,4 млн чиновников до конца 2021 г. по тарифу 16 600 руб. в год на человека, сообщал «Коммерсантъ». То есть начиная с 2021 г. требовалось бы по 23,4 млрд руб. в год на проект из госбюджета. Целесообразность всего проекта находится под вопросом, рассказывал ранее «Ведомостям» один из чиновников.
Однако «Аврору» установят на 360 000 планшетов для переписи населения в 2020 г. Это пока самый крупный проект на ОС «Ростелекома».
В 2017 г. 15 000 устройств на ней закупила «Почта России», а в ноябре 2019 г. РЖД объявила, что проектирует смартфоны на «Авроре».
«Именно с этой целью «Ростелеком» и консолидирует владение, – считает человек, знакомый с условиями сделки. – На проекте по переписи населения госкомпания сможет отбить все затраты на сделку и ни с кем не делиться доходом. Перепись – это явно только начало».