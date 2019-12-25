Суд отправил под домашний арест бывшего замминистра связи Солдатова

РосНИИРОС был учрежден в 1992 г. и долгое время был почти монополистом по многим вопросам, связанным с интернетом. Институт также являлся локальным интернет-регистратором (Local Internet Registry, LIR) и имел был большой пул IPv4-адресов. Такие адреса в последнее время стали дефицитом – в ноябре они закончились в Европе, на вторичном рынке стоимость одного адреса составляет $20–25.