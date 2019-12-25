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Суд отправил под домашний арест бывшего замминистра связи Солдатова

Он стал фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве
Екатерина Кинякина Ангелина Кречетова
Антон Новодережкин / ТАСС

Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего заместителя министра связи Алексея Солдатова, сообщила «Медуза» со ссылкой на два источника. Пресс-служба суда подтвердила «Ведомостям» избранную меру пресечения.

Следствие просило арестовать бывшего чиновника, но суд отказался удовлетворить ходатайство. Это произошло еще 13 декабря, рассказали в пресс-службе суда. Солдатов будет находиться под домашним арестом до 28 января 2020 г.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда уточняет, что бывший чиновник подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Деталей дела агентство не приводит.

По словам источника «Ведомостей» в правоохранительных органах, дело в отношении Солдатова связано с переносом почти 500 000 IPv4-адресов на 600 млн руб. из Российского научно-исследовательского института развития общественных сетей (РосНИИРОС) в чешскую компанию Reliable Communications. Эта компания учреждена в 2014 г., 50% в ней принадлежат Солдатову, еще 50% – структуре Private Equity Center, писал в декабре «Коммерсантъ» со ссылкой на чешский реестр юридических лиц.

РосНИИРОС был учрежден в 1992 г. и долгое время был почти монополистом по многим вопросам, связанным с интернетом. Институт также являлся локальным интернет-регистратором (Local Internet Registry, LIR) и имел был большой пул IPv4-адресов. Такие адреса в последнее время стали дефицитом – в ноябре они закончились в Европе, на вторичном рынке стоимость одного адреса составляет $20–25. 

В сентябре институт объявил, что прекратит работу как LIR. Но за полгода до этого переписал несколько сотен тысяч IPv4-адресов на Reliable Communications, указывал источник «Коммерсанта», знакомый с ситуацией.  Условия, на которых состоялась передача, неизвестны, это могла быть и продажа, отмечал собеседник издания.

Солдатов – один из основоположников интернета в России. Он руководил вычислительным центром в Курчатовском институте, где была создана первая научная сеть «Релком» с выходом в интернет. В 1992 г. он стал учредителем первого в России интернет-провайдера «Релком». Пост заместителя руководителя Минкомсвязи Солдатов занимал в 2008–2010 гг.

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