Суд отправил под домашний арест бывшего замминистра связи Солдатова
Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего заместителя министра связи Алексея Солдатова, сообщила «Медуза» со ссылкой на два источника. Пресс-служба суда подтвердила «Ведомостям» избранную меру пресечения.
Следствие просило арестовать бывшего чиновника, но суд отказался удовлетворить ходатайство. Это произошло еще 13 декабря, рассказали в пресс-службе суда. Солдатов будет находиться под домашним арестом до 28 января 2020 г.
ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда уточняет, что бывший чиновник подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Деталей дела агентство не приводит.
По словам источника «Ведомостей» в правоохранительных органах, дело в отношении Солдатова связано с переносом почти 500 000 IPv4-адресов на 600 млн руб. из Российского научно-исследовательского института развития общественных сетей (РосНИИРОС) в чешскую компанию Reliable Communications. Эта компания учреждена в 2014 г., 50% в ней принадлежат Солдатову, еще 50% – структуре Private Equity Center, писал в декабре «Коммерсантъ» со ссылкой на чешский реестр юридических лиц.
РосНИИРОС был учрежден в 1992 г. и долгое время был почти монополистом по многим вопросам, связанным с интернетом. Институт также являлся локальным интернет-регистратором (Local Internet Registry, LIR) и имел был большой пул IPv4-адресов. Такие адреса в последнее время стали дефицитом – в ноябре они закончились в Европе, на вторичном рынке стоимость одного адреса составляет $20–25.
В сентябре институт объявил, что прекратит работу как LIR. Но за полгода до этого переписал несколько сотен тысяч IPv4-адресов на Reliable Communications, указывал источник «Коммерсанта», знакомый с ситуацией. Условия, на которых состоялась передача, неизвестны, это могла быть и продажа, отмечал собеседник издания.
Солдатов – один из основоположников интернета в России. Он руководил вычислительным центром в Курчатовском институте, где была создана первая научная сеть «Релком» с выходом в интернет. В 1992 г. он стал учредителем первого в России интернет-провайдера «Релком». Пост заместителя руководителя Минкомсвязи Солдатов занимал в 2008–2010 гг.