В России было продано 30 млн смартфонов за год
В 2019 г. в России было продано 30 млн смартфонов на сумму около 495 млрд руб. Это на 1,5% в штуках и 7% в деньгах больше, чем годом ранее, и вдвое больше в деньгах, чем в докризисном 2014 году. За прошлый год средняя цена аппарата увеличилась на 1000 руб. и составила 16 500 руб. Такую предварительную оценку всего российского рынка приводит группа «М.видео-Эльдорадо», управляющая сетью магазинов бытовой техники и электроники.
Схожие данные о рынке смартфонов сообщает представитель ритейлера «Связной»: по статистике этой розничной сети, в 2019 г. рост российского рынка смартфонов в сравнении с 2018 г. мог составить около 1% в натуральном выражении и 7% – в денежном. Средняя цена аппарата к концу 2019 г. могла вырасти на 6% и составить 16 800 руб., в 2018 г. этот показатель был 15 800 руб.