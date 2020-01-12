В России было продано 30 млн смартфонов за год

В 2019 г. в России было продано 30 млн смартфонов на сумму около 495 млрд руб. Это на 1,5% в штуках и 7% в деньгах больше, чем годом ранее, и вдвое больше в деньгах, чем в докризисном 2014 году. За прошлый год средняя цена аппарата увеличилась на 1000 руб. и составила 16 500 руб. Такую предварительную оценку всего российского рынка приводит группа «М.видео-Эльдорадо», управляющая сетью магазинов бытовой техники и электроники.