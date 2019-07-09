Видеоконтент подстегнул продажи смартфонов с большим экраном

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Размер дисплея растет год от года Damon Higgins / Zuma / TASS

В России стремительно растут продажи смартфонов с большими экранами – так называемых фаблетов (экран более 5,6 дюйма). На них, по данным «Связной-Евросети», в первом полугодии 2019 г. пришлось 45% всех продаж смартфонов. Годом ранее доля фаблетов была лишь 12%. В денежном выражении продажи фаблетов выросли в 2,6 раза. К таким устройствам относятся Honor 8X, Honor 10 Lite, Samsung Galaxy A7, iPhone XR и X и др.

Размер дисплея на протяжении многих лет увеличивается: если недавно самыми массовыми были смартфоны с 4-дюймовым экраном, то теперь основная доля продаж приходится на дисплей 5 дюймов и постепенно смещается в пользу моделей с экраном 5,5 дюйма, говорит вице-президент «Связной-Евросети» Давид Борзилов.

Качают больше

Популярность больших смартфонов растет вслед за развитием каналов связи операторов, строительством сетей LTE, уверен управляющий партнер АФК «Система» Алексей Катков. Понимая, что у них есть возможность потреблять в хорошем качестве, люди начинают покупать широкоформатные смартфоны. В связи с этим растет потребление видеоконтента и других сервисов, например электронной коммерции через мобильные устройства – пользователи могут хорошо рассмотреть товар, отмечает он.