«Ростелеком» получил 18% Фонда развития интернет-инициатив

«Ростелеком» планирует усилить работу со стартапами и начинает новый этап сотрудничества с ФРИИ, став соинвестором портфеля, – говорит вице-президент по развитию бизнеса оператора Александр Айвазов, – задача компании – найти стартапы, которые могут пополнить экосистему инновационных цифровых сервисов и в конечном счете стимулировать рост бизнеса компании в новых направлениях». Он считает, что ФРИИ обладает уникальной для российского рынка экспертизой и эффективной командой, которая заточена на решение самых сложных бизнес-задач.