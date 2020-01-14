«Ростелеком» получил 18% Фонда развития интернет-инициатив
Дочерняя компания «Ростелекома» «Баштелекоминвест» стала владельцем 18,36% инвестиционной структуры Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) – «ФРИИ инвест». По данным СПАРК, сделка была закрыта 13 января.
Представители ФРИИ и «Ростелекома» подтвердили факт сделки, но ее сумму не комментируют. Она могла составить 1 млрд руб., знают два источника, близкие к разным сторонам сделки. Обсуждалась возможность инвестиций в размере 1 млрд руб., писал в декабре РБК.
Исходя из этой суммы весь фонд оценен в 5,4 млрд руб. Его учредило по предложению президента Агентство стратегических инициатив в 2013 г. Изначально под управлением фонда находилось 6 млрд руб. С тех пор дополнительных вложений в ФРИИ не делалось.
Сам он – некоммерческая организация, а инвестиции осуществляет дочерняя «ФРИИ инвест». Она владеет всеми долями в стартапах – сейчас их 370.
По словам директора ФРИИ Кирилла Варламова, полученные деньги пойдут на инвестиции в новые стартапы и доинвестиции в уже существующие проекты.
«Ростелеком» планирует усилить работу со стартапами и начинает новый этап сотрудничества с ФРИИ, став соинвестором портфеля, – говорит вице-президент по развитию бизнеса оператора Александр Айвазов, – задача компании – найти стартапы, которые могут пополнить экосистему инновационных цифровых сервисов и в конечном счете стимулировать рост бизнеса компании в новых направлениях». Он считает, что ФРИИ обладает уникальной для российского рынка экспертизой и эффективной командой, которая заточена на решение самых сложных бизнес-задач.