Мэрия Москвы выбрала технологии для системы поиска и распознавания лиц

Процесс распознавания лица на видео состоит из двух частей, объясняет представитель Ntechlab: поиска лица в кадре (детектирования) и непосредственно его распознавания – сверки с базами данных. Камера формирует видеопоток из огромного числа кадров, детектор в каждом ищет и фиксирует изображения лиц, передает их другому алгоритму – тот преобразует изображение в уникальный цифровой код и сравнивает его с кодами изображений из нужных баз данных. Например, если алгоритм устанавливает достаточную степень схожести двух изображений – детектированного и из базы розыска, сотрудник правоохранительных органов получает оповещение, где искать возможного правонарушителя, говорит представитель ДИТа. Детектор выделяет деперсонифицированные снимки, а личность граждан устанавливают лишь сотрудники правоохранительных органов в соответствии с законом, подчеркивает он.