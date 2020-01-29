Leta Capital вложилась в образовательный стартап

За последние пять лет мировой рынок образовательных технологий вырос на 28%, знает директор по работе с портфельными компаниями ФРИИ Сергей Негодяев. Он уверен, что сектор образовательных технологий сохранит скорость роста за счет образовательного рынка, который он оценивает в $6 трлн. «Огромный офлайн-сектор быстро переходит в онлайн, – думает Негодяев. – Рынок иностранных языков является одним из самых динамичных и больших рынков в мире».