Leta Capital вложилась в образовательный стартап
Образовательный стартап Novakid получил по $750 000 инвестиций от Leta Capital и южнокорейского фонда BonAngels. В 2017 г. компания представила онлайн-платформу с технологией виртуальной реальности для обучения детей английскому языку.
Обучение проходит в виртуальном классе в формате видеоконференции. Учитель использует игровые методики, для поощрения за правильный ответ ученик получает виртуальные награды. Об инвестициях «Ведомостям» рассказали руководитель компании Максим Азаров и представитель фонда Leta Capital.
Это второй этап внешнего финансирования. Всего за время существования компания привлекла $2,2 млн инвестиций. Средства пойдут на доработку технологической платформы и экспансию на новые рынки. В 2020 г. Novakid планирует выйти в Испанию, Италию, Румынию, Польшу, а также Южную Корею и страны Ближнего Востока, обещал Азаров, сервис учитывает культурные особенности учеников разных национальностей.
Novakid использует подписную модель, ключевая характеристика для компании – количество учеников. По словам основателя компании, за 2019 г. выручка увеличилась в три раза, а на начало 2020 г. сервисом пользовались уже около 4000 детей. Однако проект еще не окупился.
«У нашего клиента относительно большой срок окупаемости, – объясняет Азаров. – Затраты на его привлечение можно вернуть лишь через 3–5 месяцев обучения».
За последние пять лет мировой рынок образовательных технологий вырос на 28%, знает директор по работе с портфельными компаниями ФРИИ Сергей Негодяев. Он уверен, что сектор образовательных технологий сохранит скорость роста за счет образовательного рынка, который он оценивает в $6 трлн. «Огромный офлайн-сектор быстро переходит в онлайн, – думает Негодяев. – Рынок иностранных языков является одним из самых динамичных и больших рынков в мире».
С ним соглашается директор по стратегии фонда TMT Investments Герман Каплун: «Хороший, большой, быстрорастущий рынок, но с огромной конкуренцией, а срок окупаемости может составить 7 лет». Каплун считает, что самое сложное – не останавливаться в росте, а это значит своевременно организовывать новые раунды. «Тогда шансы на выживание хорошие», – подытоживает он.
Управляющий партнер фонда Leta Capital Александр Чачава знает, что перспективы компаний в сфере образовательных технологий будут определяться не только технологическими возможностями платформ, но гуманитарной составляющей. «Технологии и методики Novakid учитывают обе эти составляющие, что и определяет быстрый рост компании на международном рынке», – заключает он.
Американская Duolingo заработала в прошлом году $90 млн, $15 млн из них компания получила благодаря продаже рекламы. Прочие $75 млн обеспечили 2% пользователей, которые пользуются платными услугами. Компания дает возможность учиться бесплатно всем желающим при помощи онлайн-сервиса. В декабре 2019 г. в Duolingo инвестировал $30 млн венчурный фонд Alphabet Capital, после чего стоимость компании выросла до $1,5 млрд.