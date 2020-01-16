Кемеровские приложения для воспитания детей скачали 5 млн иностранцев

37-летний Максим Колпаков окончил факультет вычислительной математики Кемеровского госуниверситета. Еще студентом он начал подрабатывать программистом в местном интернет-провайдере. А в 2005 г. попробовал себя в роли бизнесмена – сделал электронную карту Кемерова, напечатал несколько тысяч дисков с ней и начал их распространять. Но вскоре карту Кемерова сделала 2ГИС, и первый бизнес Колпакова закрылся. Умер от конкуренции с большой компанией, вспоминает он. После неудачи Колпаков решил действовать в команде, объединившись с местными программистами. В 2011 г. восемь партнеров (позже их стало 10) открыли digital-агентство «Атвинта». Делая сайты и приложения под заказ, партнеры накопили опыт и решили создать собственный проект. Идея пришла сама собой. К 2014 г. у пятерых основателей «Атвинты» уже были дети. Почему бы не сделать приложение, помогающее воспитывать детей? Основным продуктом стал электронный дневник ребенка Wachanga: смешные фразы, фотографии, видео, заметки родителей о первом зубе и первом шажке малыша. За шесть лет команда из Кемерова выпустила семь разных приложений: от календаря менструального цикла для женщин до гида по воспитанию детей до семи лет. Совокупно их скачали около 6 млн раз, активных пользователей – около 1,1 млн. 85% скачиваний – из-за рубежа. Выручка от монетизации приложений в 2019 г. составила $130 000.