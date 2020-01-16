Кемеровские приложения для воспитания детей скачали 5 млн иностранцев
37-летний Максим Колпаков окончил факультет вычислительной математики Кемеровского госуниверситета. Еще студентом он начал подрабатывать программистом в местном интернет-провайдере. А в 2005 г. попробовал себя в роли бизнесмена – сделал электронную карту Кемерова, напечатал несколько тысяч дисков с ней и начал их распространять. Но вскоре карту Кемерова сделала 2ГИС, и первый бизнес Колпакова закрылся. Умер от конкуренции с большой компанией, вспоминает он. После неудачи Колпаков решил действовать в команде, объединившись с местными программистами. В 2011 г. восемь партнеров (позже их стало 10) открыли digital-агентство «Атвинта». Делая сайты и приложения под заказ, партнеры накопили опыт и решили создать собственный проект. Идея пришла сама собой. К 2014 г. у пятерых основателей «Атвинты» уже были дети. Почему бы не сделать приложение, помогающее воспитывать детей? Основным продуктом стал электронный дневник ребенка Wachanga: смешные фразы, фотографии, видео, заметки родителей о первом зубе и первом шажке малыша. За шесть лет команда из Кемерова выпустила семь разных приложений: от календаря менструального цикла для женщин до гида по воспитанию детей до семи лет. Совокупно их скачали около 6 млн раз, активных пользователей – около 1,1 млн. 85% скачиваний – из-за рубежа. Выручка от монетизации приложений в 2019 г. составила $130 000.
Бесплатно не растет
Команда Колпакова начала с того, что в 2014 г. сделала сайт, где родители могли выкладывать фотографии ребенка, делать к ним подписи и заполнять анкеты о разных периодах жизни малыша. Например, указать его рост и вес, каким было первое слово, когда прорезался или выпал первый зуб. Сайт назвали «Дневник ребенка». Такой дневник можно было потом напечатать в виде фотокниги или показать родным и близким на сайте. По задумке пользователи должны были платить за возможность прикрепить дополнительные фото, использовать стикеры и приглашать новых родственников для просмотра, говорит Колпаков. За год на сайте благодаря интернет-рекламе зарегистрировались почти 50 000 человек. Но без рекламы пользователи не приходили. Разработчики расстроились и решили доработать идею.
Они зря испугались, комментирует директор акселератора ФРИИ Дмитрий Калаев. Напротив, инвесторов настораживают приложения со 100%-ным органическим трафиком, потому что его фактически невозможно ускорить, говорит он. Большинству приложений важно привлекать клиентов с помощью платных каналов и маркетинга, считает Калаев.
Инструкции к самокату
И в конце 2014 г. «Дневник ребенка» был перезапущен как мобильное приложение Wachanga. Бесплатна только часть контента. Подписка на Wachanga сроком на месяц стоит 149 руб., на год – 1450 руб. Помимо этого пользователи могут оплачивать дополнительные материалы и оформление внутри приложения, средний чек – около 200 руб.