Viber нашел в России директора по глобальному развитию

Представитель Viber не стал раскрывать число пользователей этого сервиса в России. Он лишь сослался на исследование Deloitte, из которого следует, что Viber – второй по популярности мессенджер в России, он установлен у 61% жителей страны, когда как What’s App – у 83%. Это подтверждается и данными Brand Analytics, согласно которым Viber несколько лет был самым популярным мессенджером в России, но в 2019 г. уступил эту позицию What’s App.