Viber нашел в России директора по глобальному развитию
Анна Знаменская назначена на должность директора по глобальному развитию (chief growth) компании Rakuten Viber – владельца мессенджера, сообщил «Ведомостям» представитель компании и подтвердила Знаменская. Впервые эксперт из России будет отвечать за развитие мессенджера Viber на глобальном уровне, указывает представитель компании. «Назначение Знаменской отражает важность российского рынка и российского мышления для нашей компании», – передал через пресс-службу гендиректор Rakuten Viber Джамел Агауа.
Знаменская последние несколько лет работала в российском подразделении Apple и отвечала за бизнес-показатели и маркетинг App Store, iTunes и других сервисов компании. До этого она была директором по цифровым технологиям телекоммуникационного холдинга Veon (владеет «Вымпелкомом») и рекламного агентства Mindshare, управляла цифровым бизнесом группы «Тинькофф» и руководила онлайн-кинотеатром Ivi.
Знаменская, по ее словам, намерена продолжать развивать новые сервисы внутри платформы Viber, заниматься их максимальной локализацией, а также сконцентрироваться на росте аудитории на ключевых для компании региональных рынках.
Мессенджер Viber был создан в Израиле, в 2014 г. компания была куплена японской корпорацией Rakuten. Компания в последние годы не раскрывает финансовые показатели мессенджера и число активных пользователей. В 2018 г. Viber заявил, что число пользователей сервиса превысило 1 млрд человек. Американский Teсhcrunch писал в начале 2019 г., что сервис пытается найти новые способы монетизации, к примеру, предлагает компаниям платить за массовую рассылку сообщений потенциальным клиентам. Издание отмечало, что предложения Viber не пользуются большой популярностью у американских компаний, и указывало, что сервис очень популярен в отдельных регионах мира » в Азии и Восточной Европе.
Представитель Viber не стал раскрывать число пользователей этого сервиса в России. Он лишь сослался на исследование Deloitte, из которого следует, что Viber – второй по популярности мессенджер в России, он установлен у 61% жителей страны, когда как What’s App – у 83%. Это подтверждается и данными Brand Analytics, согласно которым Viber несколько лет был самым популярным мессенджером в России, но в 2019 г. уступил эту позицию What’s App.