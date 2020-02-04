ВТБ предпочитает серверы американской Dell

Закупка у единственного поставщика по федеральному закону № 223 (регулирует закупки госкомпаний, госкорпораций и естественных монополий) может попасть под действие постановления правительства № 925 (о национальном режиме – отдает приоритет товарам российского производства при закупках госкомпаний) в том случае, если в заявке на участие есть предложение товара или услуги от одной из стран ЕАЭС. Согласно постановлению, поставщик такого товара или услуги получит преимущество в 15% в цене против импортных конкурентов. ВТБ ограничил возможных производителей серверов одной компанией и вывел таким образом закупку из-под действия национального режима. Банк закупает программно-аппаратные комплексы, а не ПО, и ему нет необходимости проверять наличие российского аналога Nutanix, так как реестр российских программно-аппаратных комплексов, аналогичный реестру российского ПО, отсутствует.