ВТБ предпочитает серверы американской Dell
ВТБ разместил информацию о тендере на 643 сервера за 2,8 млрд руб. Банк ограничил поставщиков оборудования условием, что оно должно быть выпущено американской Dell и что все серверы должны принадлежать к линейке Dell Nutanix. Заявка зарегистрирована в ЕИС (Единая информационная система в сфере закупок) 28 января, а 7 февраля закончится прием заявок от участников. В документах закупки ограничение объясняется тем, что оборудование серии Dell Nutanix работает лишь с аналогичным ему. Эксперты в этом не уверены.
Nutanix – специальное серверное программное обеспечение от одноименной компании. Оно позволяет компаниям создавать более гибкие ИТ-инфраструктуры и эффективнее управлять вычислительными ресурсами, уверяет производитель. В партнерстве с компанией Nutanix выпускают серверы многие крупные производители, в том числе HP и Lenovo. Представитель Nutanix в России Максим Шапошников подтвердил, что российские заказчики сегодня могут получить оборудование с Nutanix практически от любого крупного бренда.
Одна из особенностей систем, подобных Nutanix, – в том, что такое ПО позволяет объединить в одну инфраструктуру разрозненные системы хранения и вычислительные мощности и в результате создать распределенную платформу виртуализации. Серверные комплектующие используются стандартные и взаимозаменяемые.
Директор департамента инфраструктуры информационных систем АО «АМТ груп» Владимир Попов объяснил, что технически Nutanix может работать с серверами разных производителей, но могут появиться проблемы с технической поддержкой. «Банк мог купить программное обеспечение Nutanix вместе с серверами Dell, которая в таком случае предоставляет техническую поддержку и на это ПО. Но при расширении инфраструктуры за счет покупки серверов другого производителя встанет вопрос, кто будет поддерживать решение в целом, – продолжает Попов. – Особенность систем, к которым относятся комплексы Nutanix, как раз в том, что вы можете абстрагироваться от производителя конкретного железа и организовать бесшовную ИТ-инфраструктуру».
Шапошников предупредил, что в мультрибрендовых серверных конфигурациях могут возникнуть проблемы из-за сервисной поддержки.
Представитель банка не ответил, обязан ли ВТБ покупать серверы Dell Nutanix из-за условий технической поддержки имеющегося оборудования, – но заверил, что банк старается закупать у двух производителей, чтобы не попасть в зависимость. Название второго поставщика он не сообщил. Сама закупка, по утверждению ВТБ, носит рамочный характер и может не состояться даже после заключения договора.
Компания Dell отказалась от комментариев.
Закупка у единственного поставщика по федеральному закону № 223 (регулирует закупки госкомпаний, госкорпораций и естественных монополий) может попасть под действие постановления правительства № 925 (о национальном режиме – отдает приоритет товарам российского производства при закупках госкомпаний) в том случае, если в заявке на участие есть предложение товара или услуги от одной из стран ЕАЭС. Согласно постановлению, поставщик такого товара или услуги получит преимущество в 15% в цене против импортных конкурентов. ВТБ ограничил возможных производителей серверов одной компанией и вывел таким образом закупку из-под действия национального режима. Банк закупает программно-аппаратные комплексы, а не ПО, и ему нет необходимости проверять наличие российского аналога Nutanix, так как реестр российских программно-аппаратных комплексов, аналогичный реестру российского ПО, отсутствует.
Заместитель руководителя ФАС России Михаил Евраев сообщил, что служба готовит предложения по сокращению закупок по закону № 223 у единственного поставщика, подрядчика или исполнителя. «В настоящий момент какого-либо перечня, уточняющего проведение закупок заказчика по закону № 223 у единственного поставщика, не существует, – сетует Евраев, – в связи с чем указанные положения заказчики определяют самостоятельно, в положении о закупке».