Российское ПО начнут устанавливать на смартфоны и умные часы уже летом

Проект подзаконного акта вводит требования и для программ: для того чтобы приложение попало в список возможных российских альтернатив, оно должно иметь ежемесячную аудиторию не менее 100 000 пользователей и столько же установок. Однако изготовитель устройства может не предустанавливать российское ПО в том случае, если он получил отказы от всех российских производителей соответствующих программ, либо такие программы не совместимы с ОС устройства, говорится в законопроекте. О невозможности предустановки российского приложения изготовитель обязан разместить информацию в публичном доступе не позднее чем за два месяца до начала изготовления устройства.