Российское ПО начнут устанавливать на смартфоны и умные часы уже летом
Российские карты, поиск, антивирус и аудиовизуальные сервисы могут появиться в планшетах и умных часах уже с 1 июля 2020 г. Это на год раньше, чем просили производители электроники. Такие сроки указаны в проекте постановления о внесении изменений в закон о защите прав потребителей.
Концепция законопроекта, которую в январе предложила ФАС, предусматривала установку российских программ на смартфоны с 1 июля 2020 г., на планшеты и носимые устройства – с 1 июля 2021 г., на компьютеры – с 1 июля 2022 г. Позже всех под действие закона подпадали ТВ-приставки и Smart TV: такие устройства должны соответствовать новым требованиям с 1 июля 2023 г.
Опубликованный проект постановления сократил срок для выполнения этих требований на год. В проекте появилась формулировка «оборудование беспроводной связи для бытового использования, имеющее сенсорный экран и обладающее двумя и более функциями» – такая электроника должна соответствовать требованиям с 1 июля 2020 г. Устройства с сенсорными экранами, выполняющие более двух функций, – общее понятие, объясняет директор по связям с общественностью РАТЭК Антон Гуськов: под такие характеристики помимо смартфонов попадают, например, планшеты и умные часы.
Проект подзаконного акта вводит требования и для программ: для того чтобы приложение попало в список возможных российских альтернатив, оно должно иметь ежемесячную аудиторию не менее 100 000 пользователей и столько же установок. Однако изготовитель устройства может не предустанавливать российское ПО в том случае, если он получил отказы от всех российских производителей соответствующих программ, либо такие программы не совместимы с ОС устройства, говорится в законопроекте. О невозможности предустановки российского приложения изготовитель обязан разместить информацию в публичном доступе не позднее чем за два месяца до начала изготовления устройства.
Эти требования, вместо того чтобы стимулировать небольших российских производителей, обеспечат защиту от конкуренции для крупных software-компаний, считает Гуськов. Он полагает, что правовая неопределенность и расплывчатые формулировки в требованиях к технике могут привести к коллапсу на рынке потребительских устройств.