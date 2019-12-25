Бизнес предупредил о сбоях в работе гаджетов из-за предустановки российского ПО

С июля 2020 г. в России вступит в силу закон, запрещающий продажу гаджетов без установленного российского программного обеспечения (ПО). Документ в декабре подписал президент Владимир Путин. Он не отреагировал на критику производителей и продавцов электроники, которые указывали, что инициатива противоречат принципам Всемирной торговой организации в части создания преференций для российских разработчиков ПО. Против закона выступили также представители Казахстана, Белоруссии и Киргизии, заявившие, что закон противоречит принципам Евразийского экономического союза (ЕАЭС).