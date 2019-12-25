Бизнес предупредил о сбоях в работе гаджетов из-за предустановки российского ПО
Исполнение закона об обязательной предустановке российских приложений на смартфоны и компьютеры может привести к сбоям в работе устройств, заявил «Коммерсанту» представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гусков. РАТЭК объединяет Apple, Google, Samsung, Philips и другие компании.
По мнению ассоциации, ответственность за стабильную работу устройств, на которые будет предустанавливаться российский софт, должны нести разработчики софта. РАТЭК предлагает закрепить такое требование в законе «О защите прав потребителей». Сейчас ответственность за работу устройств несут производители, импортеры и продавцы устройств.
В ассоциации также предложили также ввести переходный период перед вступлением закона в силу и протестировать его работу на одном приложении, например, «Госуслуги».
С июля 2020 г. в России вступит в силу закон, запрещающий продажу гаджетов без установленного российского программного обеспечения (ПО). Документ в декабре подписал президент Владимир Путин. Он не отреагировал на критику производителей и продавцов электроники, которые указывали, что инициатива противоречат принципам Всемирной торговой организации в части создания преференций для российских разработчиков ПО. Против закона выступили также представители Казахстана, Белоруссии и Киргизии, заявившие, что закон противоречит принципам Евразийского экономического союза (ЕАЭС).