«Вымпелком» потерял абонентов и снизил доход от них

Российский оператор «Вымпелком» заработал за 2019 г. $4,481 млрд. Это на 3,7% меньше, чем в 2018 г., говорится в отчетности его материнского холдинга Veon. И скорость снижения выручки увеличилась: в 2018 г. оборот компании сократился лишь на 1,6%, с $4,729 млрд до $4,654 млрд. Это связано в том числе с сокращением абонентской базы за 2019 г. на 1,1% и сокращением ARPU (средний доход с одного абонента) в рублях на 4,2%.