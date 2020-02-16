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«Вымпелком» потерял абонентов и снизил доход от них

И дело не только в гендиректоре, отправленном в отставку
Екатерина Кинякина
Сокращение количества абонентов объясняется в том числе уменьшением количества трудовых мигрантов /Сергей Портер / Ведомости

Российский оператор «Вымпелком» заработал за 2019 г. $4,481 млрд. Это на 3,7% меньше, чем в 2018 г., говорится в отчетности его материнского холдинга Veon. И скорость снижения выручки увеличилась: в 2018 г. оборот компании сократился лишь на 1,6%, с $4,729 млрд до $4,654 млрд. Это связано в том числе с сокращением абонентской базы за 2019 г. на 1,1% и сокращением ARPU (средний доход с одного абонента) в рублях на 4,2%.

Абонентов «Вымпелкома» не устраивает качество связи, называет причину гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. «На качество новых подключений продолжает влиять фактор негативного восприятия качества сети в силу ее недоинвестирования в историческом прошлом», – признает представительница «Вымпелкома» Анна Айбашева. В частности, в Москве покрытие LTE составляет 60%, сообщает она, в 2020 г. оператор планирует довести показатель до 90%.

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