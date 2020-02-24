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Tele2 купила разработчика биллинговых систем

Программами НПФ «Беркут» пользуется и сама Tele2, и ее конкуренты
Екатерина Кинякина
Tele2 купила разработчика биллинговых систем /Евгений Разумный / Ведомости

Владелец венчурного фонда Typhoon Digital Development Олег Братишко сообщил «Ведомостям», что компания «ТД медиа», принадлежащая фонду, продала «Т2 РТК холдингу» (оператор связи, работает под торговой маркой Tele2) 100% акций разработчика биллинговых систем НПФ «Беркут». Информацию подтвердили и представитель «Беркута», и представитель «Т2 РТК холдинга».

Братишко купил «Беркут» в 2018 г. До приобретения компания принадлежала пяти физическим лицам в равных долях: Владимиру Кучинскому, Юлии Кельганкиной, Андрею и Михаилу Ермолаевым и Виталию Донецкому. По словам предпринимателя, на момент сделки компания была в довольно тяжелом состоянии. За два года «ТД медиа» удалось внедрить современные практики разработки программного обеспечения, финансового учета и административного контроля, а также заключить несколько стратегических сделок, в частности с региональным оператором «Екатеринбург-2000» (работает под брендом «Мотив»), а также расширить контракт с оператором «Теле2 Казахстан».

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