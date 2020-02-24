Tele2 купила разработчика биллинговых систем
Владелец венчурного фонда Typhoon Digital Development Олег Братишко сообщил «Ведомостям», что компания «ТД медиа», принадлежащая фонду, продала «Т2 РТК холдингу» (оператор связи, работает под торговой маркой Tele2) 100% акций разработчика биллинговых систем НПФ «Беркут». Информацию подтвердили и представитель «Беркута», и представитель «Т2 РТК холдинга».
Братишко купил «Беркут» в 2018 г. До приобретения компания принадлежала пяти физическим лицам в равных долях: Владимиру Кучинскому, Юлии Кельганкиной, Андрею и Михаилу Ермолаевым и Виталию Донецкому. По словам предпринимателя, на момент сделки компания была в довольно тяжелом состоянии. За два года «ТД медиа» удалось внедрить современные практики разработки программного обеспечения, финансового учета и административного контроля, а также заключить несколько стратегических сделок, в частности с региональным оператором «Екатеринбург-2000» (работает под брендом «Мотив»), а также расширить контракт с оператором «Теле2 Казахстан».