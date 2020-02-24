Tele2 купила разработчика биллинговых систем

Братишко купил «Беркут» в 2018 г. До приобретения компания принадлежала пяти физическим лицам в равных долях: Владимиру Кучинскому, Юлии Кельганкиной, Андрею и Михаилу Ермолаевым и Виталию Донецкому. По словам предпринимателя, на момент сделки компания была в довольно тяжелом состоянии. За два года «ТД медиа» удалось внедрить современные практики разработки программного обеспечения, финансового учета и административного контроля, а также заключить несколько стратегических сделок, в частности с региональным оператором «Екатеринбург-2000» (работает под брендом «Мотив»), а также расширить контракт с оператором «Теле2 Казахстан».