«Максимателеком» и «Эр-телеком» договорились о развитии WiFi в регионах

Оператор публичных сетей «Максима телеком» (обеспечивает WiFi в метро) и «Эр-телеком холдинг» договорились о совместном развитии публичного WiFi в регионах, рассказали «Ведомостям» представители обеих компаний. На базе сетей WiFi «Эр-телекома» в Екатеринбурге и Ульяновске «Максима телеком» развернула платформу для авторизации и монетизации рекламы. Партнеры рассчитывают удесятерить доход от рекламы, но как его поделят – не говорят.