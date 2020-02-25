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«Максимателеком» и «Эр-телеком» договорились о развитии WiFi в регионах

Операторы развернули партнерскую сеть WiFi в Екатеринбурге и Ульяновске
Екатерина Кинякина
Оператор публичных сетей «Максима телеком» (обеспечивает WiFi в метро) и «Эр-телеком холдинг» договорились о совместном развитии публичного WiFi в регионах /Максим Стулов / Ведомости

Оператор публичных сетей «Максима телеком» (обеспечивает WiFi в метро) и «Эр-телеком холдинг» договорились о совместном развитии публичного WiFi в регионах, рассказали «Ведомостям» представители обеих компаний. На базе сетей WiFi «Эр-телекома» в Екатеринбурге и Ульяновске «Максима телеком» развернула платформу для авторизации и монетизации рекламы. Партнеры рассчитывают удесятерить доход от рекламы, но как его поделят – не говорят.

Рост выручки будет зависеть от количества подключений пользователей. Рекламные форматы платформы – видео, баннеры – нельзя пропустить или обойти, просматриваемость рекламы увеличивается, растет рекламная выручка, объясняет представитель «Максимы телеком» Анастасия Самойлова. Кроме того, платформа работает с cookies, т. е. собирает деперсонализированные данные о пользователях, что позволяет сделать рекламу таргетированной. Такая реклама дороже, уверяет она.

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