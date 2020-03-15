В России начались продажи Samsung Galaxy S20

Старт продаж показал высокий спрос на новые модели устройств, рассуждает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков: несмотря на проблемы с батарейками и экранами у модели Z Flip, новые модели Samsung всегда создают ажиотаж на рынке и привлекают внимание покупателей. Повышение спроса может быть связано с тем, что те покупатели, кто планировал обновить смартфон в скором времени, решили сделать это сейчас, не дожидаясь повышения цен, вызванного скачком курса и коронавирусом, полагает Кусков.