В России начались продажи Samsung Galaxy S20
По предварительным итогам первого уик-энда, количество проданных устройств линейки Samsung Galaxy S20 более чем на 50% превысило показатели предыдущей модели смартфонов Samsung за тот же период прошлого года. Такие данные приводит ритейлер «Связной». Продажи Samsung Galaxy S20 стартовали 13 марта. В линейке представлены три модели устройства – S20 (с диагональю 6,2 дюйма), S20 Plus (6,7 дюйма) и S20 Ultra (6,9 дюйма). Презентация смартфонов состоялась 11 февраля в Сан-Франциско.
Покупатели «Связного» отдают предпочтение модели S20 Plus, на нее пришлось более 50% продаж новой линейки смартфонов, сообщил представитель ритейлера. Официальных данных о продажах во флагманской офлайн-рознице пока что нет. Представитель Samsung в России Влада Бравая уверяет, что к обеду первого дня продаж модель S20 Ultra уже была раскуплена в официальном интернет-магазине бренда: «По сравнению с прошлым годом мы можем говорить об одиннадцатикратном росте интереса пользователей к смартфонам».
В салонах МТС наибольшим спросом пользуется S20 Ultra черного цвета, а модель S20 Plus красного цвета покупатели, наоборот, выбирают реже всего, рассказал представитель оператора Алексей Меркутов.
Сеть «М.Видео – Эльдорадо» оформляет предзаказы на новую линейку Samsung Galaxy S20 с 20 февраля, с 4 марта клиенты могли получить аппарат, сказала представительница компании Валерия Андреева: возможностью предзаказа воспользовалось несколько тысяч покупателей, 40% пришлось на модель S20 и по 30% – на S20 Plus и S20 Ultra.
Старт продаж показал высокий спрос на новые модели устройств, рассуждает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков: несмотря на проблемы с батарейками и экранами у модели Z Flip, новые модели Samsung всегда создают ажиотаж на рынке и привлекают внимание покупателей. Повышение спроса может быть связано с тем, что те покупатели, кто планировал обновить смартфон в скором времени, решили сделать это сейчас, не дожидаясь повышения цен, вызванного скачком курса и коронавирусом, полагает Кусков.
В январе в России было продано свыше 3 млн смартфонов – на 19,5% больше, чем в январе 2019 г., писали «Ведомости». Для российского рынка это аномалия, замечал Кусков: рост продаж на 20% он объяснял ожиданием задержек с поставками электроники в Россию из-за эпидемии коронавируса и ожиданием роста цен.
Samsung занимает второе место на российском рынке по количеству проданных устройств – 24% (данные агентства TelecomDaily), а до 2018 г. несколько лет оставался лидером рынка. В конце 2018 г. Huawei обогнал Samsung и с тех пор занимает первое место – 32% проданных устройств.