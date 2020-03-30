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Правительство признало смартфоны товаром первой необходимости

Розничные сети электроники продолжат работу во время карантина
Валерий Кодачигов Екатерина Кинякина
Андрей Гордеев / Ведомости

Компьютерное, электронное и оптическое оборудование включено в список товаров первой необходимости по распоряжению председателя правительства Михаила Мишустина от 27 марта, документ опубликован на сайте правительства. К организациям, обеспечивающим население такими товарами, относятся торговые точки всех форматов, включая рынки, ярмарки, нестационарные и мобильные объекты, сказано в распоряжении.

Это означает, что офлайн-магазины по-прежнему смогут торговать электроникой и бытовой техникой, объясняет представитель ассоциации производителей и продавцов электроники РАТЭК Антон Гуськов.

Министр связи Максут Шадаев направил губернаторам письмо с рекомендацией не распространять нерабочие дни на операторов связи и их салоны. Об этом «Ведомостям» рассказали сотрудники двух сотовых компаний: губернаторы должны принимать решение о закрытии торговых точек, ориентируясь на эпидемиологическую ситуацию. «Ведомости» направили запрос в Минкомсвязи.

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