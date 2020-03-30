Правительство признало смартфоны товаром первой необходимости

Министр связи Максут Шадаев направил губернаторам письмо с рекомендацией не распространять нерабочие дни на операторов связи и их салоны. Об этом «Ведомостям» рассказали сотрудники двух сотовых компаний: губернаторы должны принимать решение о закрытии торговых точек, ориентируясь на эпидемиологическую ситуацию. «Ведомости» направили запрос в Минкомсвязи.