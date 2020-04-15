Бывший замминистра связи станет президентом «Вымпелкома»

В последнее время «Вымпелком» демонстрирует невпечатляющие результаты. В 2019 г. его выручка по сравнению с 2018 г. сократилась на 3,7% до $4,5 млрд, следует из отчетности его материнского холдинга Veon. Падение доходов ускорилось: в 2018 г. они уменьшились лишь на 1,6%. Абонентская база компании в 2019 г. снизилась на 1,1%, ARPU (средний доход с одного абонента) в рублях сократился на 4,2%.