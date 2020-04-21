«Медси» будет следить за пациентами через камеры

«Медси» будет следить за пациентами через камерыИскусственный интеллект минимизирует контакты врачей и больных COVID-19
Сеть клиник «Медси» (входит в АФК «Система») совместно с компанией «Третье мнение» запустила технологию наблюдения за пациентами на основе искусственного интеллекта, сообщил «Ведомостям» представитель «Медси». По его словам, сейчас она работает только в больнице в Отрадном, где принимают зараженных коронавирусом. Инвестиции в проект он не раскрыл.
«Медси» – крупнейшая в России сеть частных клиник. В нее входит 44 клиники в Москве, Московской области и регионах России. Выручка «Медси» за 2019 г. составила 22 млрд руб.
Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам