«Медси» будет следить за пациентами через камеры

Сеть клиник «Медси» (входит в АФК «Система») совместно с компанией «Третье мнение» запустила технологию наблюдения за пациентами на основе искусственного интеллекта, сообщил «Ведомостям» представитель «Медси». По его словам, сейчас она работает только в больнице в Отрадном, где принимают зараженных коронавирусом. Инвестиции в проект он не раскрыл.