Mail.ru запустил продажу «Капсул»

Mail.ru Group обещала начать продажи «Капсулы» до конца I квартала этого года. Но их отложили из-за эпидемии коронавируса, пояснил представитель компании. Предзаказ на устройство можно было оформить начиная с января: сколько колонок было заказано, Mail.ru не раскрывает. Но на вторичном рынке они уже есть: в феврале на Avito.ru было опубликовано несколько частных объявлений о продаже «Капсул». Mail.ru Group раздала 5000 устройств своим сотрудникам на бета-тестирование, объяснял тогда представитель интернет-холдинга.