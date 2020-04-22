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Mail.ru запустил продажу «Капсул»

В самоизоляции пользователи смогут полноценно оценить возможности умных колонок
Екатерина Кинякина
Mail.ru

Mail.ru Group начала продавать умную колонку «Капсула» со встроенным голосовым ассистентом Маруся, сообщил «Ведомостям» представитель компании. В ограниченном количестве устройство появилось в продаже в интернет-магазинах «М.видео», «Связного», «Ростелекома», «Мегафона», а также у онлайн-ритейлеров Ozon и AliExpress, сказал он.

Mail.ru Group обещала начать продажи «Капсулы» до конца I квартала этого года. Но их отложили из-за эпидемии коронавируса, пояснил представитель компании. Предзаказ на устройство можно было оформить начиная с января: сколько колонок было заказано, Mail.ru не раскрывает. Но на вторичном рынке они уже есть: в феврале на Avito.ru было опубликовано несколько частных объявлений о продаже «Капсул». Mail.ru Group раздала 5000 устройств своим сотрудникам на бета-тестирование, объяснял тогда представитель интернет-холдинга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных