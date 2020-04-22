Mail.ru запустил продажу «Капсул»В самоизоляции пользователи смогут полноценно оценить возможности умных колонок
Mail.ru Group начала продавать умную колонку «Капсула» со встроенным голосовым ассистентом Маруся, сообщил «Ведомостям» представитель компании. В ограниченном количестве устройство появилось в продаже в интернет-магазинах «М.видео», «Связного», «Ростелекома», «Мегафона», а также у онлайн-ритейлеров Ozon и AliExpress, сказал он.
Mail.ru Group обещала начать продажи «Капсулы» до конца I квартала этого года. Но их отложили из-за эпидемии коронавируса, пояснил представитель компании. Предзаказ на устройство можно было оформить начиная с января: сколько колонок было заказано, Mail.ru не раскрывает. Но на вторичном рынке они уже есть: в феврале на Avito.ru было опубликовано несколько частных объявлений о продаже «Капсул». Mail.ru Group раздала 5000 устройств своим сотрудникам на бета-тестирование, объяснял тогда представитель интернет-холдинга.