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Норвежский конкурент Zoom планирует IPO

Размещение сервиса видеосвязи Pexip может стать крупнейшим на скандинавском IT-рынке
Ангелина Кречетова Екатерина Кинякина
facebook.com/pg/pexip

Норвежский сервис корпоративный видеосвязи Pexip, услугами которого пользуются власти США, Intel, Spotify, PayPal и др., планирует провести первичное размещение акций на фондовой бирже Осло. Об этом сообщает Financial Times (FT). Компания и ее акционеры намерены привлечь около $200 млн. Pexip рассчитывает, что ее капитализация достигнет примерно $570 млн, отмечает FT. Таким образом первичное размещение сервиса может стать крупнейшим высокотехнологичным IPO в Скандинавии.

В начале апреля Pexip отчитался о рекордной возобновляемой годовой выручке (ARR). В I квартале 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 50% до $56,7 млн. Из-за роста спроса на услуги видеоконференцсвязи, связанного с эпидемией COVID-19, трафик сервиса вырос в 7 раз. 

Отвечая на вопрос FT о проблемах с безопасностью, которые возникли у американского конкурента Pexip Zoom, ее исполнительный директор Одд Сверре Остли заявил, что у пользователей компаний есть возможность проводить видеоконференции вообще без подключения к интернету: поскольку они могут развернуть Pexip на собственных серверах.

Решение компании привлечь $200 млн, выйдя на биржу, говорит не столько об успехе Pexip, сколько о недоступности частных денег на рынке, считает президент венчурного фонда Sistema_VC Дмитрий Филатов. Компания, скорее всего, не смогла привлечь private- раунд: возможно, это иллюстрация существенного снижения активности на венчурном рынке Европы, считает он.

Рынок решений для видеоконференций сейчас испытывают взрывной рост — вероятно, его участники значительно улучшили свои бизнес-метрики с начала этого года, говорит инвестиционный директор Runa Capital Константин Виноградов.Однако Pexip гораздо менее известен, чем сравнимые с ним сервисы BlueJeans и Starleaf — не говоря уже о гигантах вроде Zoom, Microsoft и Google, отмечает эксперт. С учетом виральности продуктов для видеосвязи, совершенно перспективы спроса на услуги Pexip неочевидны, заключает Виноградов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных