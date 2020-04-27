Норвежский конкурент Zoom планирует IPO

Рынок решений для видеоконференций сейчас испытывают взрывной рост — вероятно, его участники значительно улучшили свои бизнес-метрики с начала этого года, говорит инвестиционный директор Runa Capital Константин Виноградов.Однако Pexip гораздо менее известен, чем сравнимые с ним сервисы BlueJeans и Starleaf — не говоря уже о гигантах вроде Zoom, Microsoft и Google, отмечает эксперт. С учетом виральности продуктов для видеосвязи, совершенно перспективы спроса на услуги Pexip неочевидны, заключает Виноградов.