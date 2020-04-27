Норвежский конкурент Zoom планирует IPO

Норвежский конкурент Zoom планирует IPOРазмещение сервиса видеосвязи Pexip может стать крупнейшим на скандинавском IT-рынке
Норвежский сервис корпоративный видеосвязи Pexip, услугами которого пользуются власти США, Intel, Spotify, PayPal и др., планирует провести первичное размещение акций на фондовой бирже Осло. Об этом сообщает Financial Times (FT). Компания и ее акционеры намерены привлечь около $200 млн. Pexip рассчитывает, что ее капитализация достигнет примерно $570 млн, отмечает FT. Таким образом первичное размещение сервиса может стать крупнейшим высокотехнологичным IPO в Скандинавии.
В начале апреля Pexip отчитался о рекордной возобновляемой годовой выручке (ARR). В I квартале 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 50% до $56,7 млн. Из-за роста спроса на услуги видеоконференцсвязи, связанного с эпидемией COVID-19, трафик сервиса вырос в 7 раз.
Отвечая на вопрос FT о проблемах с безопасностью, которые возникли у американского конкурента Pexip Zoom, ее исполнительный директор Одд Сверре Остли заявил, что у пользователей компаний есть возможность проводить видеоконференции вообще без подключения к интернету: поскольку они могут развернуть Pexip на собственных серверах.
Решение компании привлечь $200 млн, выйдя на биржу, говорит не столько об успехе Pexip, сколько о недоступности частных денег на рынке, считает президент венчурного фонда Sistema_VC Дмитрий Филатов. Компания, скорее всего, не смогла привлечь private- раунд: возможно, это иллюстрация существенного снижения активности на венчурном рынке Европы, считает он.
Рынок решений для видеоконференций сейчас испытывают взрывной рост — вероятно, его участники значительно улучшили свои бизнес-метрики с начала этого года, говорит инвестиционный директор Runa Capital Константин Виноградов.Однако Pexip гораздо менее известен, чем сравнимые с ним сервисы BlueJeans и Starleaf — не говоря уже о гигантах вроде Zoom, Microsoft и Google, отмечает эксперт. С учетом виральности продуктов для видеосвязи, совершенно перспективы спроса на услуги Pexip неочевидны, заключает Виноградов.