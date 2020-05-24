«Связной» запустил сервис онлайн-платежей

Услугами по проверке и оплате судебной задолженности, сотовой связи, налогов и штрафов могут воспользоваться жители всех регионов России, а коммунальные платежи доступны пока только для жителей Москвы и Подмосковья. Платежи на сайте осуществляются с помощью банковской карты – за них «Связной» будет взимать комиссию от 0,99 до 3% от суммы операции. Например, комиссия за оплату коммунальных платежей составит 2%, а за погашение кредита – 1%, но не менее 50 руб., отмечает представитель компании.