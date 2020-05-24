«Связной» запустил сервис онлайн-платежей

«Связной» запустил сервис онлайн-платежейКонкурировать с банками ему будет сложно
«Связной» запустил сервис для онлайн-оплаты штрафов ГИБДД, наложенных судами взысканий, коммунальных платежей – через него также можно будет переводить деньги. Раньше эти услуги были доступны в салонах связи, а теперь платежи доступны на сайте svyaznoy.ru в разделе «Платежи и переводы», рассказал «Ведомостям» представитель ритейлера.
Услугами по проверке и оплате судебной задолженности, сотовой связи, налогов и штрафов могут воспользоваться жители всех регионов России, а коммунальные платежи доступны пока только для жителей Москвы и Подмосковья. Платежи на сайте осуществляются с помощью банковской карты – за них «Связной» будет взимать комиссию от 0,99 до 3% от суммы операции. Например, комиссия за оплату коммунальных платежей составит 2%, а за погашение кредита – 1%, но не менее 50 руб., отмечает представитель компании.