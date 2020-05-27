Интернет-торговля в России вернулась к росту

Российская электронная коммерция начала восстанавливаться после обвала рубля и введения в стране самоизоляции, следует из материалов «Почты России». По ее данным, с начала мая количество заказов в российских интернет-магазинах ежедневно растет на 21% (в апреле их количество падало на 6% в день). Правда, в абсолютном выражении рынок пока не вернулся к уровню начала года, уточняет «Почта России».