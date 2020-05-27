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Интернет-торговля в России вернулась к росту

Покупатели перестали бояться неизвестности и вновь начали тратить деньги
Екатерина Кинякина
Евгений Разумный / Ведомости

Российская электронная коммерция начала восстанавливаться после обвала рубля и введения в стране самоизоляции, следует из материалов «Почты России». По ее данным, с начала мая количество заказов в российских интернет-магазинах ежедневно растет на 21% (в апреле их количество падало на 6% в день). Правда, в абсолютном выражении рынок пока не вернулся к уровню начала года, уточняет «Почта России».

В первой половине мая внутренний рынок e-commerce начал восстанавливаться, отмечает сотрудник ее департамента стратегического развития Игорь Шиянов. Такую динамику он связывает с адаптацией продавцов к новым условиям работы и выходу в крупные маркетплейсы. Курьеры заменили собой пункты выдачи заказов и почтаматы, а покупатели перестали бояться неизвестности и вновь начали тратить деньги, возвращаясь к привычному потреблению, считает Шиянов.

У Wildberries количество заказов упало лишь в первые несколько дней после введения режима самоизоляции, то есть в конце марта – в апреле их число снова стало расти, утверждает представитель интернет-магазина.

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В апреле продажи Ozon по сравнению с мартом выросли на 16%, отмечает его представитель Мария Заикина. С марта по май падения спроса не было и продажи в интернет-магазине стабильно держатся на уровне гендерных праздников и предновогодних показателей – самых активных сезонов в e-commerce, добавляет она.

Поскольку на февраль – апрель пришелся пик распространения коронавируса в Китае и Европе, спрос на товары локальных российских производителей вырос в 10 раз, добавляет представитель AliExpress.

Характер спроса изменился, отмечает представитель Wildberries. В конце марта – начале апреля совершалось много «стрессовых» покупок: люди приобретали продукты питания с долгим сроком хранения и товары для здоровья (антисептики и маски), рассказывает он. Но к концу апреля – началу мая выросли продажи сезонных товаров для дачи и турпоходов, а также одежды и обуви, отмечает представитель ритейлера.

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Электронная коммерция восстанавливается даже активнее, показывают данные «Почты России», оптимистичен партнер Data Insight Федор Вирин. Высокие темпы роста он объясняет тем, что участники рынка дистанционной торговли смогли быстро адаптироваться к новым реалиям.

Говорить о том, что весь сектор электронной коммерции вырос, неверно, парирует президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. Вырос бизнес отдельных больших игроков, а все остальные просели по количеству продаж и по среднему чеку, утверждает он. На рынке осталось очень мало платежеспособных покупателей, и докризисный уровень продаж эти продавцы смогут восстановить в лучшем случае ко II кварталу 2021 г., прогнозирует Иванов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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