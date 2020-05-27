Интернет-торговля в России вернулась к росту

Интернет-торговля в России вернулась к ростуПокупатели перестали бояться неизвестности и вновь начали тратить деньги
Российская электронная коммерция начала восстанавливаться после обвала рубля и введения в стране самоизоляции, следует из материалов «Почты России». По ее данным, с начала мая количество заказов в российских интернет-магазинах ежедневно растет на 21% (в апреле их количество падало на 6% в день). Правда, в абсолютном выражении рынок пока не вернулся к уровню начала года, уточняет «Почта России».
В первой половине мая внутренний рынок e-commerce начал восстанавливаться, отмечает сотрудник ее департамента стратегического развития Игорь Шиянов. Такую динамику он связывает с адаптацией продавцов к новым условиям работы и выходу в крупные маркетплейсы. Курьеры заменили собой пункты выдачи заказов и почтаматы, а покупатели перестали бояться неизвестности и вновь начали тратить деньги, возвращаясь к привычному потреблению, считает Шиянов.
У Wildberries количество заказов упало лишь в первые несколько дней после введения режима самоизоляции, то есть в конце марта – в апреле их число снова стало расти, утверждает представитель интернет-магазина.
В апреле продажи Ozon по сравнению с мартом выросли на 16%, отмечает его представитель Мария Заикина. С марта по май падения спроса не было и продажи в интернет-магазине стабильно держатся на уровне гендерных праздников и предновогодних показателей – самых активных сезонов в e-commerce, добавляет она.
Поскольку на февраль – апрель пришелся пик распространения коронавируса в Китае и Европе, спрос на товары локальных российских производителей вырос в 10 раз, добавляет представитель AliExpress.
Характер спроса изменился, отмечает представитель Wildberries. В конце марта – начале апреля совершалось много «стрессовых» покупок: люди приобретали продукты питания с долгим сроком хранения и товары для здоровья (антисептики и маски), рассказывает он. Но к концу апреля – началу мая выросли продажи сезонных товаров для дачи и турпоходов, а также одежды и обуви, отмечает представитель ритейлера.
Электронная коммерция восстанавливается даже активнее, показывают данные «Почты России», оптимистичен партнер Data Insight Федор Вирин. Высокие темпы роста он объясняет тем, что участники рынка дистанционной торговли смогли быстро адаптироваться к новым реалиям.
Говорить о том, что весь сектор электронной коммерции вырос, неверно, парирует президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. Вырос бизнес отдельных больших игроков, а все остальные просели по количеству продаж и по среднему чеку, утверждает он. На рынке осталось очень мало платежеспособных покупателей, и докризисный уровень продаж эти продавцы смогут восстановить в лучшем случае ко II кварталу 2021 г., прогнозирует Иванов.