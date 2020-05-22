Доставка — двигатель торговли

Герастовский также считает, что в этом году речи о появлении каких-то новых форматов не идет, а вот структура спроса может измениться. Кроме роста запросов на площади под сортировку заказов для последующей доставки до двери меняется соотношение покупки и аренды. Склады в этом году стараются не покупать, а снимать, и желательно на короткий срок. По данным JLL, если за последние три года на договоры аренды складских площадей приходилось от 62 до 71% сделок в сегменте, то в I квартале 2020 г. все известные на рынке сделки арендные. «Такая ситуация характерна для кризисных периодов. Только арендные сделки заключались в 2009 г., в 2015 г. их доля составила 81%, – напоминает Фадеев. – Так бизнес уменьшает предпринимательские риски». Особенностью I квартала стало и увеличение доли краткосрочной аренды. «Если ранее на такие сделки приходилось около 10% спроса, то сейчас почти половина площадей арендована на период до года. В основном такие запросы приходят от онлайн-ритейлеров, которые стремятся в сжатые сроки удовлетворить резко возросший спрос. Заключение долгосрочных договоров сдерживается общей макроэкономической неопределенностью», – говорит Бумагин.