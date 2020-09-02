Продажи игрушек по мотивам видеоигр выросли почти в 3,5 раза

На Wildberries товары под брендом Minecraft в первом полугодии выросли на 134% год к году, стремительно набирают популярность недавно появившиеся игрушки от Fortnite и World of Tanks, говорит представитель интернет-магазина. Если говорить о Minecraft, то чаще всего покупают конструкторы Lego и наборы игровых фигурок от Mattel, а у Fortnite – однозначно бластеры Hasbro, отмечает Фришберг. Причем, по его словам, такие товары стоят дороже аналогов от других производителей. К примеру, цена бластера доходит до 5000 руб., а конструктора – до 1000–5000 руб. в зависимости от комплектации. Одной из самых дорогих игрушек был набор Lego Minecraft за 17 000 руб., говорит представитель Ozon, продажи товаров этой серии по итогам шести месяцев 2020 г. выросли почти в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.