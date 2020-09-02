Продажи игрушек по мотивам видеоигр выросли почти в 3,5 раза

Продажи игрушек по мотивам видеоигр выросли почти в 3,5 разаИнтерес к ним увеличился в том числе на фоне пандемии коронавируса
В России продажи игрушек, выпущенных по лицензии от видеоигр, с июня – июля 2019 г. по аналогичный период этого года выросли на 246%, в то время как рынок лицензионных игрушек с героями фильмов и мультфильмов увеличился всего на 8%. Об этом говорится в исследовании The NPD Group. По данным Euromonitor International, в прошлом году жители России купили героев фильмов, мультфильмов и видеоигр на 6,3 млрд руб., а весь отечественный рынок игрушек компания оценивала в 299 млрд руб.
Интерес к игрушкам, созданным по мотивам видеоигр, не угасает на протяжении последних нескольких лет и является мировой тенденцией, но рынок постепенно насыщается, отмечает NPD. За указанный период в Европе рост составил 13%, а в США – 8%. Продажи же игрушечных персонажей мультфильмов и кино стагнируют, отмечает эксперт рынка игрушек российского отделения NPD Ирина Седова. Она объясняет это тем, что в последнее время не выходило знаковых фильмов и мультфильмов. Исключение – «Холодное сердце – 2».
Выводы NPD подтверждают и опрошенные «Ведомостями» ритейлеры. О «настоящем взрыве продаж игрушек по мотивам видеоигр» говорит, к примеру, коммерческий директор по направлению «Товары народного потребления» группы компаний «Детский мир» Константин Фришберг. Продажи товаров с лицензией по играм на Ozon в первом полугодии 2020 г. увеличились в 5 раз, подтверждает представитель интернет-магазина. Он уточняет, что в целом вся категория игрушек выросла лишь в 2,5 раза. Самые продаваемые игрушки, по данным The NPD Group, – герои диснеевского «Холодного сердца». Однако в этом году впервые за всю историю исследований 2-е и 4-е места в рейтинге заняли герои видеоигр Minecraft и Fortnite. В прошлом году они занимали 23-е и 21-е места соответственно. Компьютерным лицензиям впервые удалось потеснить прежних лидеров – «Гарри Поттера» и «Звездные войны», говорит Седова.
Игрушки по мотивам Minecraft и Fortnite – лидеры продаж у крупнейших онлайн-ритейлеров, Wildberries и Ozon.
На Wildberries товары под брендом Minecraft в первом полугодии выросли на 134% год к году, стремительно набирают популярность недавно появившиеся игрушки от Fortnite и World of Tanks, говорит представитель интернет-магазина. Если говорить о Minecraft, то чаще всего покупают конструкторы Lego и наборы игровых фигурок от Mattel, а у Fortnite – однозначно бластеры Hasbro, отмечает Фришберг. Причем, по его словам, такие товары стоят дороже аналогов от других производителей. К примеру, цена бластера доходит до 5000 руб., а конструктора – до 1000–5000 руб. в зависимости от комплектации. Одной из самых дорогих игрушек был набор Lego Minecraft за 17 000 руб., говорит представитель Ozon, продажи товаров этой серии по итогам шести месяцев 2020 г. выросли почти в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Игры на приставках и компьютерах стали частью досуга для нескольких поколений, рассуждает Седова. По ее словам, люди в возрасте до 35 лет воспринимают игры как хобби и в отличие от более старшего поколения не считают это бессмысленным времяпрепровождением. По ее словам, многие взрослые играют в видеоигры вместе с собственными детьми и готовы тратить время и деньги в том числе на приобретение игрушек. Подстегнула продажи и пандемия коронавируса, продолжает Седова. К примеру, бластеры Fortnite стали покупать этим летом чаще из-за самоизоляции и ограничения путешествий – детей нужно было занять на дачах во время каникул, объясняет она. Впрочем, на уличные спортивные игрушки спрос тоже вырос на 28%, указывает NPD.
Огромный потенциал на рынке игрушек и у Minecraft, говорит Седова: платформа учит основам программирования, дети разных возрастов могут сами создавать игровое пространство. Кроме того, ни один родитель не скажет, что Minecraft – напрасная трата времени, продолжает она: программирование – один из самых востребованных навыков.
Производители игрушек, по словам Седовой, тоже не стоят в стороне, они активно выпускают новые интересные товары по мотивам видеоигр. К примеру, в августе 2020 г. начались продажи конструкторов Lego с водопроводчиком Марио в синем комбинезоне (герой популярной видеоигры «Супер Марио» от Nintendo). Игроку предлагается самостоятельно построить уровень из кубиков, а затем пройти его. Фигурка Марио оснащена встроенным ЖК-экраном, динамиком и способна реагировать при попадании на игровые элементы. Эта лицензия объединяет геймеров разных поколений, поскольку первая игра вышла в 1985 г., а последняя – в 2019 г., говорит эксперт.
По прогнозам NPD, в ближайшие несколько лет сегмент игрушек по мотивам видеоигр будет расти в России двузначными темпами. Ожидают дальнейшего роста этой категории в «Детском мире» и Ozon. По данным Euromonitor International, весь российский рынок игрушек к 2024 г. вырастет с текущих 299 млрд до 499 млрд руб. (из них 327,7 млрд придется на видеоигры).