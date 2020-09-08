Разработчики инженерного ПО опасаются конкуренции со стороны «Росатома»

При этом 41,4% от российской доли в денежном выражении пришлось на входящие в «Развитие» компании «Аскон», «Тесис», «Адем», НТЦ АПМ, «Эремекс». Лицензия на САПР от АПМ, к примеру, может стоить от 270 000 до 1 млн руб. в зависимости от конфигурации, рассказывает его коммерческий директор Елена Стайнова. Инженерное ПО широко используется во всех отраслях промышленности, при этом отказаться от такого ПО или произвести его импортозамещение довольно трудно, так как, если деталь уже спроектирована в одной программе, ее нельзя перенести в другую, объясняет гендиректор «Базальт СПО» Алексей Смирнов.