Разработчики инженерного ПО опасаются конкуренции со стороны «Росатома»На рынке специального инженерного софта
Назначение подведомственного «Росатому» Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) единственным поставщиком систем суперкомпьютерного моделирования для ведомств и госкомпаний крайне отрицательно скажется на российской софтверной отрасли. Таков смысл заключений на это предложение госкорпорации, которые ассоциации разработчиков программного обеспечения «Руссофт» и «Отечественный софт», а также софтверный консорциум «Развитие» подготовили по запросу Минкомсвязи. О содержании заключений руководители этих объединений рассказали «Ведомостям». В Минкомсвязи подтвердили получение заключений от бизнеса.
Назначить РФЯЦ-ВНИИЭФ поставщиком суперкомпьютерных систем для госнужд «Росатом» предложило Минкомсвязи в августе. Речь идет о системах автоматизированного проектирования (САПР) – специальных программах для моделирования и решения сложных инженерных задач. У РФЯЦ-ВНИИЭФ есть собственная САПР – «Логос». Для моделирования процессов в воздушной и водной средах используется модуль «Логос аэро-гидро», для оценки тепловых характеристик и режимов деталей и узлов – «Логос тепло», для решения статических и динамических прочностных задач – «Логос прочность».
Госкорпорация предложила обязать внедрить этот пакет 51 организации, в том числе «Аэрофлоту», ОАО РЖД и оборонным предприятиям. Статус единственного поставщика дает заказчикам право приобретения продукта в более короткие сроки по сравнению с конкурентными процедурами и не приводит к монополизации рынка систем математического моделирования, пояснил представитель «Росатома» в разговоре с «Ведомостями». Сколько стоит лицензия на «Логос», представитель «Росатома» на раскрыл, однако отметил, что это дешевле иностранных аналогов.
В 2019 г. госорганы и госкомпании закупили САПР на общую сумму 2,8 млрд руб., подсчитала компания «Аскон». Доля российских производителей инженерного ПО составила 45% по количеству закупок и 23% от их общей суммы.
45%
составила доля российских производителей инженерного ПО в закупках госорганов и госкомпаний
При этом 41,4% от российской доли в денежном выражении пришлось на входящие в «Развитие» компании «Аскон», «Тесис», «Адем», НТЦ АПМ, «Эремекс». Лицензия на САПР от АПМ, к примеру, может стоить от 270 000 до 1 млн руб. в зависимости от конфигурации, рассказывает его коммерческий директор Елена Стайнова. Инженерное ПО широко используется во всех отраслях промышленности, при этом отказаться от такого ПО или произвести его импортозамещение довольно трудно, так как, если деталь уже спроектирована в одной программе, ее нельзя перенести в другую, объясняет гендиректор «Базальт СПО» Алексей Смирнов.
Определение РФЯЦ-ВНИИЭФ в качестве единственного поставщика не позволит снизить затраты и заместить зарубежное ПО «Логосом» – он может решать крайне ограниченный круг задач в сфере инженерного анализа и математического моделирования, предупреждает директор «Отечественного софта» Ренат Лашин. На российском рынке присутствуют и успешно развиваются оригинальные отечественные коммерческие разработки и решение о назначении единственного поставщика приведет только к деградации российского инженерного ПО, уверен он.
Гендиректор «Аскона» Максим Богданов опасается возникновения монополии на российском рынке суперкомпьютерного моделирования, а также инженерного анализа и услуг, оказываемых с их применением. Это приведет к утрате компетенций, накопленных в этой области независимыми разработчиками, считает он. К тому же предполагаемая «суперкомпьютерная» реализация программного обеспечения может сделать решение части задач инженерного анализа слишком дорогим для заказчика, хотя далеко не все задачи и не всегда требуют применения суперкомпьютеров, утверждает Богданов.
Предложение «Росатома», несомненно, ущемляет интересы разработчиков аналогичных систем, которые в случае его реализации никогда не вырастут в настоящих конкурентов на рынке САПР – и это будет плохо для всей экосистемы разработки ПО, говорит президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Еще летом премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с представителями IT-отрасли в Иннополисе высказал тезис, что госкорпорациям не нужно заниматься разработкой продуктов, аналоги которых есть в реестре отечественного ПО, напоминает Смирнов. Предложение «Росатома», таким образом, не только противоречит предложению премьера, но и является попыткой использовать административный ресурс для продвижения своего продукта, заключает он.