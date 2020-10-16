Искусственный интеллект придумал новые льготы

Искусственный интеллект придумал новые льготыРоссийские специалисты по внедрению ИИ хотят получить возврат НДФЛ
IТ-специалистам, участвующим во внедрении искусственного интеллекта (ИИ), целесообразно возвращать налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Такое предложение содержится в большом (из 98 пунктов) списке предлагаемых мер поддержки IТ-отрасли, составленном участниками рынка и переданном в Минцифры. Предложения внесла рабочая группа «Искусственный интеллект» при АНО «Цифровая экономика», рассказала «Ведомостям» директор по взаимодействию с государственными органами «ABBYY Россия» Ольга Минаева.
В начале августа вице-премьер Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с представителями IТ-отрасли, на которой попросил их представить свое видение мер по ее поддержке. Представитель Минцифры заявил «Ведомостям», что работа над пакетом мер поддержки на данный момент не завершена. Его обсуждение у Чернышенко запланировано на ближайшую субботу, знает участник интернет-рынка, который в курсе разрабатываемых мер.
Возврат НДФЛ станет стимулирующей мерой для IТ-специалистов и усилит их личную заинтересованность во внедрении ИИ, полагают авторы предложения. Это потребует внесения изменений в Налоговый кодекс, указывают они. Кого именно считать внедренцами ИИ, авторы предложения не уточняют.
Онлайн-кинотеатры просят снизить НДС
В предложениях АНО «Цифровая экономика» предусмотрены в том числе и меры по поддержке российских онлайн-кинотеатров. В частности, представители этого сегмента просят вдвое – с 20 до 10% – снизить НДС для отечественных видеосервисов. Автором этой инициативы выступила ассоциация «Интернет-видео», объединяющая российские онлайн-кинотеатры. Налоговые льготы будут стимулировать инвестиции в кинопроизводство со стороны видеосервисов, считают в ассоциации.
Авторы предложения ссылаются на существующую систему поддержки российских фильмов в производстве и прокате – кинокомпании оформляют в Министерстве культуры удостоверение национального фильма, которое позволяет получить освобождение от уплаты НДС при производстве картины. Онлайн-кинотеатры, показывающие российские фильмы и работающие по подписной модели, льгот по НДС на данный момент не имеют. «Однако спрос на услуги видеосервисов растет, и из вторичного они становятся основным источником инвестиций в российское кино- и сериальное производство, – говорит генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. – При этом рентабельность таких вложений ниже ровно на ставку НДС».
Генеральный директор онлайн-кинотеатра IVI Олег Туманов сообщил «Ведомостям», что приветствует эту инициативу: «Дополнительное финансирование позволит сделать российский контент более доступным для зрителей по всей стране. Это особенно важно в текущей ситуации, когда большинство россиян вынуждены проводить дома больше времени».
По данным Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), в 2019 г. в стране насчитывалось 845 000 специалистов по информационно-коммуникационным технологиям. Из них 495 000 человек заняты непосредственно в IТ-отрасли. Зарплата таких сотрудников – 150 000–350 000 руб., рассказывает руководитель направления Big Data IТ-компании КРОК Кристина Проскурина. Возврат НДФЛ, уплаченных с их доходов, если такая мера будет принята, позволит работодателям поднять зарплату специалистам, что может повысить конкурентоспособность отечественных компаний на фоне иностранных, рассуждает Проскурина. Это тем более важно, если учесть, что 58% российских экспертов по цифровым технологиям хотят переехать в другие страны и города (прежде всего в Берлин, Лондон и Нью-Йорк), писали ранее «Ведомости» со ссылкой на совместное исследование BCG, The Network и HeadHunter. Представители Минфина на момент подготовки этой статьи к публикации не ответили на вопросы «Ведомостей».
По мнению Проскуриной, обнуление НДФЛ для IТ-специалистов потребует создания отдельного реестра (подобного, например, реестру отечественного ПО) с рядом формальных требований. Реализация предложенной меры чревата тем, что другие классы программного обеспечения могут быть переквалифицированы как использующие нейросетевые алгоритмы и ИИ, считает гендиректор «Базальт СПО» Алексей Смирнов: «Налоговым органам очень трудно понять, чем конкретно занимался тот или иной сотрудник компании, – разрабатывал он нейронные сети или какой-то иной тип программного обеспечения».
Перенос льгот с организации, которая занимается разработкой того или иного программного продукта, на сотрудников Смирнов считает необоснованным.
С ним согласен президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров: «Как ни формализуй критерии ИИ, можно доказывать соответствие этим критериям нужного вам ПО», – объясняет он. Вряд ли в ситуации неопределенности с объемом выпадающих доходов Минфин на это согласится, полагает Макаров. Минаева возражает, что существуют критерии классификации разных типов ПО, поэтому у разработчиков и у регулятора есть достаточно четкое понимание, какие решения можно отнести к классу ИИ. Например, к таким решениям относятся системы для беспилотных автомобилей, решения по интеллектуальному поиску информации, распознавания лиц, перечисляет она.
2,4%
от общего количества людей, занятых в российской экономике, работают в IT-сфере
В июне 2020 г. федеральное правительство уже приняло ряд мер для поддержки IТ-отрасли. Например, бессрочный налоговый маневр включал снижение страховых взносов с 14 до 7,6%, налога на прибыль – с 20 до 3%. Кроме того, он предполагает отмену НДС с рекламы разработок на иностранных цифровых площадках и возможность получения специальных субсидий. Все эти изменения было решено сделать бессрочными, а претендовать на них могут все российские IT-компании, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке. Реформа должна была стимулировать экспорт российского софта и поддержать его разработчиков в условиях падающего спроса на внутреннем рынке, говорили «Ведомостям» участники IТ-рынка. При этом высококлассных IT-специалистов в первую очередь привлекает в российскую юрисдикцию низкая ставка НДФЛ, указывает сотрудник международной компании.
Любые дополнительные меры финансовой поддержки позволят оставить «лучшие умы» в проектах в России, резюмирует Минаева.