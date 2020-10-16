Искусственный интеллект придумал новые льготы

Онлайн-кинотеатры просят снизить НДС

В предложениях АНО «Цифровая экономика» предусмотрены в том числе и меры по поддержке российских онлайн-кинотеатров. В частности, представители этого сегмента просят вдвое – с 20 до 10% – снизить НДС для отечественных видеосервисов. Автором этой инициативы выступила ассоциация «Интернет-видео», объединяющая российские онлайн-кинотеатры. Налоговые льготы будут стимулировать инвестиции в кинопроизводство со стороны видеосервисов, считают в ассоциации.

Авторы предложения ссылаются на существующую систему поддержки российских фильмов в производстве и прокате – кинокомпании оформляют в Министерстве культуры удостоверение национального фильма, которое позволяет получить освобождение от уплаты НДС при производстве картины. Онлайн-кинотеатры, показывающие российские фильмы и работающие по подписной модели, льгот по НДС на данный момент не имеют. «Однако спрос на услуги видеосервисов растет, и из вторичного они становятся основным источником инвестиций в российское кино- и сериальное производство, – говорит генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. – При этом рентабельность таких вложений ниже ровно на ставку НДС».

Генеральный директор онлайн-кинотеатра IVI Олег Туманов сообщил «Ведомостям», что приветствует эту инициативу: «Дополнительное финансирование позволит сделать российский контент более доступным для зрителей по всей стране. Это особенно важно в текущей ситуации, когда большинство россиян вынуждены проводить дома больше времени».