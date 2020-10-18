Смартфоны Xiaomi вырвались на второе место по продажам в России

Определенная доля пользователей смартфонов Huawei и Honor уже перешла к Xiaomi и Samsung, в дальнейшем же все будет зависеть от того, как Huawei будет развивать свою экосистему и что сможет предложить потребителям, отмечает гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков. В августе 2019 г. Huawei представила собственную операционную систему для смартфонов HarmonyOS, которой со временем собирается заменить Android в своих продуктах.