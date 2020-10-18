Смартфоны Xiaomi вырвались на второе место по продажам в России

Смартфоны Xiaomi вырвались на второе место по продажам в РоссииЭто следствие санкций США против Huawei
В сентябре китайская компания Xiaomi заняла 2-е место по продажам смартфонов в России (в количестве единиц), сместив с него Honor (суббренд Huawei), свидетельствует статистика компании – партнера нескольких производителей электроники, подтвержденная двумя источниками на рынке. 1-е место заняла продукция Samsung.
В мае 2019 г. Huawei была внесена в черный список иностранных производителей, угрожающих национальной безопасности США, из-за подозрений в передаче данных пользователей правительству Китая. Из-за этого новые смартфоны Huawei остались без фирменных сервисов американской компании Google.
Мировые продажи смартфонов компании после введения санкций начали снижаться. Так, согласно исследованию Counterpoint Research, в августе по сравнению с апрелем Huawei потеряла 5% мирового рынка смартфонов – доля компании составила 16% вместо 21%. Доля Xiaomi в тот же период выросла с 8 до 11%.
5%
мирового рынка смартфонов потеряла компания Huawei в августе по сравнению с апрелем. Доля компании составила 16% вместо 21%
Источник «Ведомостей», близкий к одному из российских ритейлеров, рассказывает: вышедшие в мае бюджетные модели Honor 9a, 9c, 9s были плохо приняты рынком и покупатели начали «искать альтернативы». О «некотором снижении» динамики продаж смартфонов марок Honor и Huawei говорит и руководитель группы закупок по направлению сотовых телефонов, планшетов, гаджетов «Ситилинка» Сергей Ворзов.
Укрепление позиций Xiaomi в России подтверждают опрошенные «Ведомостями» ритейлеры и операторы: «Билайн», «Мегафон», «Связной», Tele2. За девять месяцев рост продаж Xiaomi в штуках составил около 90%, конкретизируют в «М.видео-Эльдорадо». МТС приводит статистику за III квартал: Xiaomi заняла 14,9% рынка, продукция Samsung – 28,2%, Honor – 13,8%.
История Huawei и Google в данном случае сыграла не последнюю роль в выборе покупателей, полагает гендиректор «ТМТ-консалтинга» Константин Анкилов. Xiaomi давно держит заметную рыночную долю и может использовать сложившуюся ситуацию в свою пользу – им есть что предложить российским потребителям, рассуждает Анкилов.
Определенная доля пользователей смартфонов Huawei и Honor уже перешла к Xiaomi и Samsung, в дальнейшем же все будет зависеть от того, как Huawei будет развивать свою экосистему и что сможет предложить потребителям, отмечает гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков. В августе 2019 г. Huawei представила собственную операционную систему для смартфонов HarmonyOS, которой со временем собирается заменить Android в своих продуктах.