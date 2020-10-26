В России выросла популярность мессенджеров

Deloitte проводила опрос в 200 населенных пунктах в 8 регионах России, в нем приняли участие 1600 человек. В среднем на телефоне россиянина установлено 4 мессенджера, этот показатель не изменился с прошлого года, отмечают в Deloitte. Самый распространенный – WhatsApp, он установлен у 88% респондентов, дальше следуют Viber (62%), Skype (52%) и Telegram (50%). При этом проникновение Telegram за год выросло на 10 п. п., а Skype – снизилось на 1 п. п. Следующие места в списке установленных мессенджеров занимают Facebook Messenger, Google Hangouts, Snapchat и др.