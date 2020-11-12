Apple получит в России свои частоты

Apple получит в России свои частотыКомпания будет тестировать технологию на замену Bluetooth
«Эппл рус» претендует на полосы частот в диапазоне 6,2–8,2 ГГц. У ведомств, представленных в Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), возражений не возникло, частоты предложено выделить. Это следует из материалов к заседанию ГКРЧ, с которыми ознакомились «Ведомости». В них говорится, что частоты выделяются для проверки электромагнитной совместимости сверхширокополосных беспроводных устройств малого радиуса действия с другим радиооборудованием. Выделение полос для Apple предстоит утвердить на заседании ГКРЧ 23 ноября. Действовать разрешение будет до 1 октября 2021 г.
Представитель Apple от комментариев отказался. В Минцифры (оно курирует ГКРЧ) отметили, что сейчас идет подготовка к заседанию комиссии и комментировать ее возможные решения рано.
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