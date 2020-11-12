Apple получит в России свои частоты

«Эппл рус» претендует на полосы частот в диапазоне 6,2–8,2 ГГц. У ведомств, представленных в Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), возражений не возникло, частоты предложено выделить. Это следует из материалов к заседанию ГКРЧ, с которыми ознакомились «Ведомости». В них говорится, что частоты выделяются для проверки электромагнитной совместимости сверхширокополосных беспроводных устройств малого радиуса действия с другим радиооборудованием. Выделение полос для Apple предстоит утвердить на заседании ГКРЧ 23 ноября. Действовать разрешение будет до 1 октября 2021 г.