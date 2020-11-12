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Apple получит в России свои частоты

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Apple получит в России свои частоты /Ярослав Чинганев / Ведомости

«Эппл рус» претендует на полосы частот в диапазоне 6,2–8,2 ГГц. У ведомств, представленных в Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), возражений не возникло, частоты предложено выделить. Это следует из материалов к заседанию ГКРЧ, с которыми ознакомились «Ведомости». В них говорится, что частоты выделяются для проверки электромагнитной совместимости сверхширокополосных беспроводных устройств малого радиуса действия с другим радиооборудованием. Выделение полос для Apple предстоит утвердить на заседании ГКРЧ 23 ноября. Действовать разрешение будет до 1 октября 2021 г.

Представитель Apple от комментариев отказался. В Минцифры (оно курирует ГКРЧ) отметили, что сейчас идет подготовка к заседанию комиссии и комментировать ее возможные решения рано.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных